Нашествие Маска разрушает все: какую государственную структуру стремится построить Трамп на месте старой

Дональд Трамп едва сев в кресло президента США начал с помощью, в частности, Илона Маска тотальную перестройку определенных государственных структур. Однако пока непонятно, какие цели он преследует и чего стремится достичь.

По мнению главы аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олега Рыбачука, которым он поделился с 24 Каналом, Трамп готовился к своему второму президентству и целенаправленно движется к своей цели. Также президент США заявил, что Илон Маск, который занимается сокращением состава американского правительства, "не может и не будет делать ничего" без одобрения Белого дома.

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На этот раз Трамп реально готовился

Рыбачук считает, что Трамп, вероятно, хочет разрушить так называемый Deep State – американское государство, которое строилось там сотнями лет.

Сейчас в государственные структуры приходят представители Илона Маска, которым по 20 – 23 года, и мгновенно перебирают на себя все коммуникации, доступы к базам данных любой государственной структуры. Они просто как COVID распространяются по правительственной системе чрезвычайно быстрыми темпами,

– объяснил он.

Никто, по его словам, даже примерно не ожидал, что это нашествие может быть таким стремительным, а у людей, которых Маск посылает, будет такой юношеский азарт и не будет никаких препятствий.

Они получили задание как хирургическим ножом сделать "вскрытие" государственной системы и там что-то сделать с теми "органами", которые они там найдут. И они этим системно занимаются,

– подчеркнул Рыбачук.

Обратите внимание! Трамп назвал Илона Маска, который официально работает как специальный государственный служащий, умным и что он "делает хорошую работу", а также "хорошо сокращает расходы". Однако президент США заметил, что иногда не соглашается с Маском.

Трамп, по его мнению, реально хочет иметь абсолютно полное управление, причем ручное – без сдерживающих структур. Ведь в первом президентстве он начувался от того, что, например, вице-президент был не под его контролем или судьи выражали несогласие с его политикой в Конгрессе.

На этот раз он реально готовился и хочет сделать всю американскую правительственную систему абсолютно подконтрольной ему. Чтобы никто ни на одном уровне не мог остановить ни одно его решение,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Поэтому сейчас, добавил он, выполняется задача убрать все потенциальные препятствия для реализации этого плана, и мы будем видеть некую Trump Tower масштабах всей страны.

К слову, в западных СМИ отмечают, что министр финансов США Скотт Бессент позволил предоставить представителям команды Илона Маска доступ к правительственной платежной системе, которая обрабатывает триллионы долларов. Это произошло после того, как исполняющий обязанности министра до утверждения Бессента, Дэвид А. Лебрик отказался предоставить доступ. Из-за этого представители Трампа отправили его в административный отпуск, после чего он подал в отставку.