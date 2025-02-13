Трамп и Путин, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня до Пасхи или 9 мая, – FT

Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, попытаются прекратить огонь в Украине одной из двух праздничных весенних дат. Речь идет о Пасхе, которая будет 20 апреля, или же 9 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times. Эту информацию журналистам предоставили высокопоставленные украинские и западные чиновники.

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Смогут ли Трамп и Путин договориться о прекращении огня

Собеседники издания отметили, что Трамп и Путин, возможно, попытаются обеспечить прекращение огня до одной из двух важных будущих дат: Пасхи, которую Православная и Католическая церкви будут отмечать 20 апреля этого года, или 9 мая, когда Россия отмечает победу СССР над нацистской Германией.

Путин захочет сделки в такой знаменательный день, как этот (9 мая – 24 Канал),

– сказал украинский чиновник.

Люди, которые разговаривали с российским диктатором во время войны, говорят, что главная амбиция Путина заключается в том, чтобы создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе. Так же как это было во время Ялтинской конференции в 1945 году для Советского Союза в конце Второй мировой войны.

По данным журналистов, после телефонного разговора Трампа и Путина в Москве была "ощутимая радость".

В то же время на российских рынках рубль укрепился на 5 процентов по отношению к доллару, а главный биржевой индекс Москвы поднялся на 2,8 процента до самого высокого уровня за девять месяцев.

Во время разговора Путин сказал Трампу, что хочет "урегулировать причины конфликта", указав на то, что Россия не отказалась от своей цели остановить стремление Украины присоединиться к Западу и отменить порядок безопасности после холодной войны.

Москва также требует от Украины уступить контроль над четырьмя частично оккупированными юго-восточными регионами, ни один из которых Россия полностью не контролирует, и ожидает, что Запад прекратит все санкции из-за войны.

Поскольку Россия держит преимущество на поле боя, Путин может решить продолжить войну, если Трамп не согласится на все его требования, сказал Дмитрий Тренин, профессор-исследователь Московской высшей школы экономики.



Примечательно, что в состав делегации, назначенной Трампом для переговоров с Россией, не входит его собственный спецпредставитель по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог, который призвал усилить санкционное давление на Москву и сохранить поставки оружия в Украину.

Это свидетельствует, что администрация Трампа не показывает, что собирается серьезно воспринимать основные проблемы Украины. Путин воспринял бы это как поддержку своего взгляда на мир и шаг к реализации своей мечты о действительно глубоком противостоянии между США и Европой,

– сказал один из бывших высокопоставленных чиновников США.

Между тем Киев надеялся, что сможет убедить Трампа выработать общую позицию по привлечению России к переговорам, и предложил доступ к своим запасам редкоземельных металлов в обмен на поддержку США.

Глава ОП Андрей Ермак сказал Financial Times, что было "вызовом" наладить тесные отношения с командой Трампа, и признал, что "нужно время", прежде чем украинская сторона сможет построить отношения такого же типа, которые были с администрацией Байдена.

Сейчас Киев и его европейские союзники смотрят на это все "потрясенными глазами", боясь, что США заключат невыгодное для Украины соглашение, чтобы прекратить войну с Путиным.