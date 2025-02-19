У Трампа очень близкие отношения с Путиным, Зеленский

Дональд Трамп недавно выдал ряд противоречивых заявлений о войне в Украине. Украинский президент охарактеризовал его отношения с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский прокомментировал отношения Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ARD1.

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Что сказал президент

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне противоречивых разговоров Трампа после того, как американская и российская делегации встретились в Саудовской Аравии.

У Трампа очень близкие отношения с Путиным, хотя я не думаю, что между главами государств США и России могут быть действительно хорошие отношения,

– объяснил Зеленский.

Заявления Трампа, сделанные ранее, касались Украины и вопроса урегулирования войны. В частности, Трамп считает, что Россия может "очень быстро" уничтожить украинские города. По его словам, рейтинг поддержки Зеленского также очень невысокий – всего 4%.

Зеленский назвал информацию о 4% дезинформацией, поступающей из России, и планирует обнародовать результаты соцопросов, чтобы разорвать этот дезинформационный круг.

Президент Украины подчеркнул, что для украинцев важнее вопросы защиты от обстрелов и возвращения пленных, чем рейтинги.