Ждать еще недолго: политолог предположил, когда может быть встреча Трампа и Зеленского

Идет немало разговоров о предстоящей встрече президентов США и Украины для согласования переговорных позиций. Возможно, она состоится уже в скором времени.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, для этого уже есть определенные предпосылки.

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Когда Зеленский может встретиться с Трампом

По данным СМИ, Офис Президента Украины сейчас согласовывает график встреч с администрацией Дональда Трампа. В то же время другие детали будущих переговоров пока остаются неизвестными.

Для Украины важно, чтобы лидер США сначала встретился со своим украинским коллегой, а уже потом – с российским диктатором Владимиром Путиным.

Я думаю, это может произойти в феврале – это вполне реально. В Вашингтоне началась украинская неделя, и некоторые из украинских политиков уже там. Это важная история, и там могут состояться определенные договоренности о встрече в феврале. Это может быть Европа или же визит Зеленского в США,

– предположил Максим Несвитайлов.

Политолог также отметил, что не стоит исключать и визит Дональда Трампа в Украину. Важную роль в этом может сыграть то, что экс-президент США Джо Байден приезжал в Киев в феврале 2023 года.

"И все же, вероятнее всего, это будет визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Трамп все-таки пытается быть "над ситуацией", – подчеркнул политолог.

Стоит добавить, что президент Украины уже выразил свои ожидания относительно предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, Зеленский отметил, что "вся Европа ждет этой встречи" и надеется, что у них с Трампом будет общее видение быстрого завершения войны.

Интересно также отметить, что украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог может уже в феврале наведаться в Украину для встречи с Зеленским.