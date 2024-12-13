"Путин приползет на коленях": дипломат сказал, какие условия мира может выдвинуть Трамп

Дональд Трамп продолжает свою риторику о завершении боевых действий на территории Украины. Это будет возможно только тогда, если Владимир Путин согласится на мир на адекватных условиях.

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что свержение сирийского режима, который активно поддерживала Россия, является колоссальным ударом по имиджу страны-агрессора. Это может стать мотивацией для Трампа, чтобы давить на Россию и принудить её к миру.

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Как будет действовать Трамп

Владимир Огрызко отметил, что точно пока неизвестно, как будет действовать Дональд Трамп в отношении России, действительно ли он имеет целью любыми методами остановить российско-украинскую войну.

Важно! Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует, а в его команде есть только определенные идеи по прекращению войны. Он подчеркнул, что для Украины важным является обсуждение условий и механизмов завершения войны, а не просто прекращение огня.

Украине, по словам дипломата, очень важно донести новоизбранному президенту США и его окружению собственную позицию относительно любых соглашений с Россией, ведь должны быть соблюдены международно-правовые нормы, чтобы достичь справедливого мира.

Надо убедить Трампа в том, что его величие – это победа над Путиным. Инструментов для этого может быть много, в частности продолжение военной помощи или усиление экономических санкций,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Экономика России значительно ослабла. По мнению дипломата, еще максимум год и она посыплется.

Именно поэтому очень важно донести новоизбранному президенту США, почему так важно усиление военной помощи для Украины и экономических санкций против России.

Вот тогда Путин действительно приползет на коленях к Трампу и скажет, что готов (к переговорам – 24 Канал),

– сказал он.

Владимир Огрызко добавил, если Трамп поймет, что победа над Россией, хотя бы экономическая, будет означать его победу, как глобального игрока, то тогда у Украины хорошие перспективы.