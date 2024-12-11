Почему Трамп выбрал Орбана в качестве посредника

Орбан побывал во главе представительной делегации в Мар-а-Лаго и провел переговоры с новоизбранным президентом США Трампом, Илоном Маском и будущим советником президента США по вопросам нацбезопасности.

Особые отношения Трампа и Орбана

Факт приезда венгерского премьера Виктора Орбана, а также то, что в его делегации был министр иностранных дел Петер Сийярто, который недавно встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым, подтверждает предположение, что Трамп советуется с Орбаном относительно рецептов окончания российско-украинской войны. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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В этом вопросе Трамп доверяет Орбану гораздо больше чем президенту Франции Эммануэлю Макрону или украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, с которыми он недавно встречался в Париже.

Ведь Орбан был именно тем европейским политиком, который последовательно поддерживал Трампа все время пока тот был претендентом на пост главы президента США. Именно Орбану Трамп первому позвонил после того, как стало известно о его победе на выборах.

Среди других политиков, с которыми в первую очередь разговаривал Трамп, можно вспомнить разве что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, все остальные уже выстраивались в очередь, чтобы получить контакт с новоизбранным президентом США.

Таким образом, известная нам позиция Орбана, которая отнюдь не может считаться проукраинской и связана прежде всего с особыми отношениями с Владимиром Путиным, это то, что может услышать Трамп. Еще перед приездом Орбана в медиа была информация, что венгерский премьер готовит новую миротворческую миссию вроде той, которую он осуществлял, когда Венгрия начала председательствовать в ЕС. Тогда Орбан посетил Украину и встретился с Зеленским, а затем без всякого согласования с другими европейскими лидерами поехал на переговоры с Путиным в Москву, и в Пекин к Си Цзиньпину.

Эти путешествия Орбана вызвали осуждение у лидеров стран, которые надеются противостоять России в ее агрессии против Украины. Но сейчас, когда Орбан имеет особое доверие у Трампа, его миротворческая миссия может особо не быть связанной с европейскими оценками. Он будет опираться на авторитет Трампа, который очень хотел бы, чтобы какие-то сдвиги в вопросах окончания войны в Украине произошли до его инаугурации.

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Многие считают, что после визита в США, Орбан попытается осуществить еще один тур своей челночной дипломатии и встретиться с Зеленским, Путиным и, вероятно, Си.

Журналисты считают, что такие встречи могут состояться еще до конца декабря, то есть до окончания венгерского председательства в ЕС. Если эти прогнозы правдивы, тогда эта миссия Орбана может состояться уже на следующей неделе. Однако до сих пор остается не очень понятным, какими будут позиции сторон.

После инаугурации Трампа все может измениться

В Москве неоднократно подчеркивали, что желание Трампа заморозить войну вряд ли может быть быстро реализовано. Лавров в интервью Такеру Карлсону вообще высказался категорически против заморозки войны. Как известно, Россия хотела бы окончания войны на условиях, которые бы обеспечивали демилитаризацию Украины, признание Киевом российского статуса оккупированных территорий, а также внесение изменений в Конституцию, которые бы обеспечили права русского языка и русской церкви на всей территории Украины, и сделали невозможным дальнейшее развитие Украины как суверенного государства. То есть, если окончание войны – то на условиях, которые будут предусматривать ликвидацию украинского государства.

Это точно не тот компромисс, с которым согласятся в Украине и Европе. И не известно, желает ли такого компромисса Трамп, который будет знать, что война закончилась именно на российских условиях, а не на условиях Запада.

Но несомненно Орбан может продавать свои посреднические услуги Трампу, чтобы до определенного момента оставаться важной фигурой для президента США. Надо помнить, что Орбан может преследовать и экономические интересы – укрепление контактов Венгрии с США в ситуации, когда у него уже есть особые контакты с Россией и Китаем. Если Трамп согласится с такими предложениями Орбана, можно будет сказать, что венгерскому премьеру будет безразлично на то, как развивается китайско-американская торговая война, ведь он будет одним из немногих лидеров, который сможет поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами.

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После того как Трамп станет инаугурированным президентом США, он столкнется с таким количеством проблем, что ему может стать буквально не до Орбана. Тогда все влияние венгерского премьера на президента США может быть связано именно с тем, что до 25 января 2025 года Трамп не несет никакой реальной ответственности за то, что происходит в его стране и мире. Поэтому он может, мягко говоря, развлекаться во время разговоров с Орбаном, Сийярто и Маском.

А вот после 25 января развлечения закончатся и начнется суровая реальность, которая может стать серьезным испытанием для Трампа как для любого политика популиста, которому придется выполнять свои обещания.