Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил в эфире 24 Канала, что Соединенные Штаты наконец-то поняли, что они на одной стороне с Украиной. Понятно, что они должны поддерживать наше государство в борьбе за независимость.

США начали активнее поддерживать Украину

Еще одним фактором является ситуация на Ближнем Востоке. Иран выстраивает свою "ось зла", против которой выступают американцы. Давно известно, что Россия поддерживает иранский режим, следовательно, она также должна быть врагом США. Поэтому вполне логично помогать тому, кто воюет против их оппонента.

"Если раньше об этом говорили демократы, а партия Трампа была против, то сейчас ощущается единство демократов и республиканцев. Все они говорят, что нужно помогать Украине. Понятно, что во времена Джо Байдена Америка нас поддерживала, но тогда даже было сложно представить, чтобы американцы предоставляли нам цели для ударов по России. А именно это мы видим сейчас", – подчеркнул Иван Ус.

Почему изменилась позиция США: смотрите видео

Сегодня госсекретарь Марко Рубио открыто говорит о том, что Америка помогает Украине во время атак на Россию. Соединенные Штаты переходят от пассивной позиции к проактивной. Раньше они пытались быть посредниками, а это требовало нейтралитета. Сегодня Трамп видит, что нейтралитет не приносит результатов.

Думаю, не последнюю роль в этом сыграл визит Дмитрия Медведева на похороны иранского диктатора Али Хаменеи. В Америке этого не поняли, ведь нельзя дружить с теми, кто стремится к вашей гибели,

– добавил Иван Ус.

Скорее всего, именно после этого произошла переориентация идеологии американского общества, а также окружения Дональда Трампа. К слову, 22 июля Владимир Зеленский провел переговоры со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Он назвал их позитивными и добавил, что разговор касался того, как приблизить мир в Украине. СМИ предполагают, что в ближайшее время президент может отправиться в США.