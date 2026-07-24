Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив 24 Каналу, що нарешті Сполучені Штати зрозуміли, що вони стоять на одному боці з Україною. Зрозуміло, що вони мають підтримувати нашу державу у боротьбі за незалежність.

США почали активніше підтримувати Україну

Ще одним фактором є ситуація на Близькому Сході. Іран вибудовує свою "вісь зла" проти якої виступають американці. Давно відомо, що Росія підтримує іранський режим, відповідно вона також має бути ворогом США. Тому цілком логічно допомагати тому, хто воює проти їхнього опонента.

"Якщо раніше про це говорили демократи, а партія Трампа була проти, то зараз є відчуття єдності демократів і республіканців. Всі вони говорять, що треба допомагати Україні. Зрозуміло, що за часів Джо Байдена Америка нас підтримувала, але тоді навіть було складно уявити, щоб американці надавали нам цілі для ударів по Росії. А саме це ми бачимо зараз", – підкреслив Іван Ус.

Чому змінилася позиція США: дивіться відео

Сьогодні держсекретар Марко Рубіо відкрито говорить про те, що Америка допомагає Україні під час атак по Росії. Сполучені Штати переходять із віддаленої позиції до проактивної. Раніше вони намагалися бути посередниками, а це вимагало нейтралітету. Сьогодні Трамп бачить, що нейтралітет не приносить результатів.

Думаю, не останню роль у цьому зіграв візит Дмитра Медведєва на похорон іранського диктатора Алі Хаменеї. В Америці цього не зрозуміли, адже не можна товаришувати з тими, хто прагне вашої загибелі,

– додав Іван Ус.

Скоріш за все, саме після цього відбулося переформатування ідеології американського суспільства, а також оточення Дональда Трампа. До слова, 22 липня Володимир Зеленський провів переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він назвав їх позитивними й додав, що розмова стосувалася того, як наблизити мир в Україні. ЗМІ припускають, що невдовзі президент може вирушити до США.