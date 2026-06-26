Трамп вновь встал на сторону Украины: бывший сотрудник Госдепа США рассказал, что стало решающим фактором

Участие Дональда Трампа в саммите G7 этого года стало переломным моментом в его отношении к Украине. Если раньше он позволял себе критиковать украинские власти, то после общения на саммите с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он согласился на более решительную поддержку Украины.

Об этом в беседе с "24 каналом" отметил бывший сотрудник Госдепа США Дэвид Тафури, отметив, как Владимиру Зеленскому удалось наладить наилучшие отношения с Дональдом Трампом с их встречи в Овальном кабинете в начале президентского срока Трампа. С тех пор после каждой встречи с украинским лидером президент США все больше проникался симпатией к Украине и верой в её успех.

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Какой фактор подтолкнул Трампа изменить позицию в отношении Украины?

Тафури выразил надежду, что Зеленский и Трамп будут встречаться чаще и продолжат укреплять личные отношения.

Зеленский, по мнению бывшего сотрудника Госдепа США, очень хорошо отстаивает интересы Украины. Он использует любые возможности, чтобы информировать Трампа о происходящем. И поэтому, в частности, кадры разрушенного во время российской атаки Успенского собора в Киево-Печерской лавре, которіе ему показал украински президент, могли убедить президента Трампа склониться к более активной поддержке Украины.

В то же время Трамп любит победителей. Кроме того, он получает разведданные, свидетельствующие о том, что ситуация для Украины меняется к лучшему. Украинские силы демонстрируют прогресс, а эффективность украинской оборонной промышленности впечатляет. Кроме того, украинские дроны и антидроновые технологии пользуются большим спросом. Президент США видит и слышит об этих успехах, что, в свою очередь, делает его более склонным к поддержке Украины,

– пояснил он.

Однако теперь важно, чтобы положительное отношение Трампа и Белого дома к Киеву воплотилось в реальные действия, которые помогут Украине выиграть эту войну. Помощь США, по его мнению, должна быть конкретной, а действия администрации Трампа должны стать тем решающим фактором, который обеспечит Украине успех в войне против России.

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Президент США также должен решительно действовать в отношении России, а именно усилить давление на страны, покупающие российскую нефть, как это было до войны с Ираном. Вашингтон располагает множеством инструментов для поддержки президента Зеленского. Тафури надеется, что результаты встречи на полях G7 будут способствовать этому.

На фоне потепления отношений между Киевом и Вашингтоном Трамп, по данным западных СМИ, планирует обсудить с оборонными компаниями возможность лицензионного производства оружия в Украине и Европе. В то же время, по мнению бывшего сотрудника Госдепа США, это уже происходит.

Когда я недавно был в Украине, то встречался с американскими руководителями и представителями оборонных компаний. Президент США и Пентагон знают о серьезном интересе американского бизнеса к сотрудничеству с украинскими компаниями. Это будет способствовать обмену технологиями и созданию совместных предприятий между странами. США должны поддерживать это и предоставлять все необходимые лицензии, ведь это выгодно для них,

– подчеркнул Дэвид Тафури.

Он добавил, что Белый дом и Пентагон должны осознать преимущества сотрудничества с Украиной и украинскими компаниями. Это должно стать партнерством государства и бизнеса. Американским частным компаниям необходимо сотрудничать с украинскими, но для этого им нужна поддержка правительств США и Украины.

Отметим, что Эммануэль Макрон считает, что на сегодняшний день позиция Дональда Трампа в отношении Украины претерпела существенные изменения. Это произошло благодаря стойкости украинской армии и общества. Трамп, по словам Макрона, не только пересмотрел свои прежние оценки ситуации в Украине, но и признал, что они были ошибочными. Сегодня Трамп видит в украинцах "мужественных и инновационных людей, которых он уважает".