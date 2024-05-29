Трамп заявил, что "разбомбил бы Москву", если бы был президентом США в феврале 2022 года, –СМИ
Источник:The Washington Post
СМИ пишут, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "разбомбил бы Москву", если бы она напала на Украину при его президентстве. Это же самое касалось бы столицы Китая в случае вторжения на Тайвань.
Издание отмечает, что якобы Трамп сделал соответствующие заявления во время одного из мероприятий. К слову, во время его выступления на съезде Либертарианской партии экс-президента освистали.
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Эти слова вызвали удивление
По информации журналистов, на одном из мероприятий Трамп якобы сказал, что он разбомбил бы столицы России и Китая, если бы эти государства совершили вторжение в Украину или Тайвань соответственно.
Эти слова вызвали определенное удивление среди аудитории.
Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины
- Дональд Трамп вряд ли откажется от поддержки Украины в случае победы на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. В материале издания говорится, что Трамп приспособился к проукраинским настроениям, которые возникли внутри Республиканской партии.
- По словам журналистов, такой шаг будет нелегким для Трампа, и есть основания полагать, что его риторика в отношении Украины – больше политические заявления, чем план действий. Дополнительным препятствием на пути к отказу от помощи Украине для экс-президента США будет сама война, поскольку ранее ему никогда не приходилось непосредственно иметь с ней дело.
- Второй срок Трампа, вероятно, пойдет по одному из двух сценариеввойна может просто продолжаться, как и раньше, или же США могут быть гораздо глубже в нее втянуты.