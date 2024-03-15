Риски огромные: насколько серьезной угрозой Трамп является для Украины

Дональд Трамп – самый рейтинговый на данный момент кандидат на президентских выборах в США. Он известен своими скандальными антиукраинскими заявлениями, но избрание его президентом не станет фатальным для Украины.

Важно, чтобы Трампа окружали правильные люди с проукраинскими интересами. Среди окружения Трампа есть люди, которые понимают важность предоставления Украине помощи – об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

Смотрите также Когда Трамп начал операцию тайного влияния ЦРУ на Китай: Reuters рассказали подробности

Чего ожидать от Трампа

Трамп является "покровителем" многих политиков, одним из самых преданных его сторонников является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Именно круг единомышленников Трампа позволяет ему формировать свои политические принципы.

"Орбан говорит голосом Путина. Он его друг и будет говорить все, чтобы поддержать своего "мастера". У Трампа нет никакой философии. Все, что он делает – это то, что ему выгодно. Если его будут окружать такие люди, как Орбан – тогда Трамп станет большим риском для Украины", – отметил Эпштейн.

Альтернативный вариант

9 марта Трамп провел встречу с Орбаном в своей резиденции во Флориде. Премьер-министр Венгрии просил Трампа "вернуться на пост президента и принести мир". После встречи Орбан цинично заявил, что Трамп якобы не планирует выделять Украине "ни копейки".

В то же время часть республиканцев выступает за усиление поддержки Украины. Если они возьмут дело в свои руки и смогут повлиять на Трампа – тот может изменить свое мнение. Хотя риск останется до сих пор.

"Среди республиканцев и близкого окружения Трампа все же есть люди, которые понимают, что Украина важна и то, что Россия не союзник, а враг. Если эти люди смогут как-то повлиять на Трампа, тогда он может не на 100% пойти в эту сторону (антиукраинскую – 24 Канал)", – прокомментировал исполнительный директор.

Все же, стоит ожидать различных моментов. Если все же позиция Трампа будет антиукраинской – стоит стараться минимизировать эту потерю и держать курс на Европу, чтобы она еще больше поддерживала Украину.

Встреча Трампа и Орбана: что известно