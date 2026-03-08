Зеленский неожиданно ответил на критику Трампа

В последнее время Дональд Трамп критикует Владимира Зеленского – несмотря на то, что Украина обещает помочь США с перехватчиками дронов. Украинский президент ответил, что думает об этом.

Заявление прозвучало 8 марта во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. И оно было несколько неожиданным.

Что сказал Зеленский о критике со стороны Трампа?

Лидера нашего государства спросили, верит ли он, что политика Вашингтона в отношении Украины изменится.

Мое отношение такое: если вы увидите, что критика увеличивается, нарастает, это значит, что мы больше и больше помогаем. Думаю, что приоритет в том, чтобы помочь людям. Остальное не так важно,

– ответил Зеленский.

Также он сказал, что Украина хочет помочь гражданским на Ближнем Востоке и военным США. В частности, отправит экспертов в регион.

Кроме этого, гарант вспомнил, что Россия помогает Ирану.

"Россия сейчас помогает иранцам, иранскому режиму. Мы понимаем, что они уже им передали. Мы видели от разведки некоторые детали. Сегодня я сообщил об этом Робу, кое-что по "Шахедам". Мы рассказали то, что они точно дали. Хорошо то, что, как по мне, иранцы сейчас не предоставляют России свои ракеты, чтобы та атаковала нас и другое вооружение тоже. Это позитив", – высказался он.

Обратите внимание! На днях Зеленский говорил, что Москва передает Тегерану разведывательные данные и даже компоненты для "Шахедов". То есть Россия и Иран взаимозависимы. А потому противодействовать обоим режимам следует вместе.

Что Трамп говорил об Украине?

7 марта президент США заявил, что Америка не проигрывает в войне, в отличие от "них". Кого именно он имел в виду – Украину или Россию, – не понятно. Мол, отсутствие мирного соглашения не влияет на США, потому что те отделены от сторон конфликта океаном.

Украина и Россия ненавидят друг друга, и это даже удивляет Трампа. Он говорил, что одна из сторон всегда отступала, не заключая мирное соглашение.

За несколько дней до того Трамп высказался в духе "Зеленскому следует взяться за голову и заключить соглашение, потому что Путин уже готов".

А вот реакция на помощь россиян иранцам от США очень вялая. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала обратил внимание на то, что Кремль может иметь компромат на Трампа.