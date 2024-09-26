Трамп заявил, что "Украина разрушена" и сманипулировал в фактах о войне

Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжает использовать тему войны в Украине во время своей пиар компании. Он в очередной раз сманипулировал фактами во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине.

Видео с выступлением Трамп опубликовал в сети Х. В частности, Трамп привел вычеркнутую статистику жертв.

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Трамп сказал, что после "3-х лет ужасных боевых действий" Украина "абсолютно уничтожена", а "миллионы и миллионы людей" мертвы. Он также заявил, что все "тысячелетние города", кроме Киева, уничтожены.

Те невероятные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или городка. Они никогда не будут воссозданы. Они все уничтожены, кроме Киева... 3 года назад у вас была замечательная цивилизация. Жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами,

– сказал кандидат в президенты США.

Также Трамп заявил, что большей части страны нет, а потом вообще отметил, что Украины как таковой не существует: "Украины нет. Это больше не Украина".

Критика Зеленского

Трамп раскритиковал и непосредственно президента Владимира Зеленского за отказ заключить сделку с Россией.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение – Зеленскому", – добавил он.

Заметим, что Трамп неоднократно манипулировал фактами о войне. В частности, он говорил, что если бы был президентом США, российский диктатор Путин не напал бы.

К тому же, он не один раз обещал остановить войну за 24 часа.