Действительно ли Трамп мог призвать Зеленского отказаться от оккупированных территорий

Издание El Pais обнародовало информацию, что Дональд Трамп якобы пытается давить на Владимира Зеленского. Говорится о том, что новоизбранный президент США призывает Украину отказаться от территорий, которые оккупировала Россия.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что не стоит доверять испанскому изданию, которое рассказывают о якобы тайных переговорах между лидерами стран. Он отметил, что Испания не является среди стран, участвующих в продвижении мирных переговоров.

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"Испания является той страной, где влияние российской агентурной сети довольно активное", – сказал он.

Давит ли Трамп на Зеленского

Игорь Чаленко отметил, что подобные месседжи появляются для того, чтобы показать, что новоизбранный президент США якобы будет заставлять Украину к невыгодным для нее вещам.

Из того как себя ведет администрация Трампа можно сделать вывод, что его команда находится в состоянии накопления информации. Сейчас они не могут ничего предложить,

– сказал политолог.

Он пояснил, что в администрации Трампа собирают информацию чего конкретно хочет Киев, на какие уступки там могут согласиться, а где вопросы являются принципиальными. Такая же работа продолжается со страной-агрессором.

Но от оккупантов мы слышим ультимативные позиции, которые подтверждает и Путин. Россия запускает месседж, если есть желание быстро прекратить войну, то надо выполнять все требования оккупантов. На это Трамп точно не пойдет,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Он добавил, что заявления некоторых мировых медиа о давлении новоизбранного президента США на Украину демонстрирует, что агенты влияния России есть везде. На это оккупанты тратят огромные средства.

Интересно. Валерий Клочок считает, что Дональд Трамп и Владимир Путин в 2025 году могут обсуждать замораживание войны в Украине. Это выгодно Кремлю из-за экономических трудностей и военных потерь. По его словам, Россия будет пытаться влиять на украинскую политику и закрепить свои позиции через демилитаризацию Украины, а Трамп может согласиться на это для достижения быстрого "мира".