Речь идет не только об Украине: Трамп может не осознавать масштаб геополитических амбиций Путина

Дональд Трамп провел 3 июля разговор с Владимиром Путиным, во время которого они, в частности, обсудили войну в Украине. Российский диктатор заявил президенту США, что Кремль стремится устранить "первопричины конфликта" в Украине.

Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный объяснил 24 Каналу, в чем заключаются "первопричины" российско-украинской войны с точки зрения Москвы. Также Трамп после общения с Путиным остался не доволен прогрессом в переговорах с главой Кремля по соглашению с Украиной.

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Чего на самом деле хочет Путин

Бессмертный отметил, что когда Путин вспоминает в разговоре с Трампом о "первопричинах" войны в Украине, то президенту США и его окружению нужно растолковать, о чем именно говорит российский диктатор.

Те, кто считают, что "устранение первопричин" – это ликвидация украинского государства и украинцев как этноса, ошибаются. На самом деле это возвращение к ситуации до 1991 года,

– подчеркнул историк.

Это означает с точки зрения России, что под ее пяту попадают все страны Центральной и Восточной Европы, а силы НАТО должны быть выведены с их территории. Учитывая то, что технологический уровень вырос, то Путин, по мнению дипломата, будет настаивать на том, чтобы натовские силы отошли аж за Германию.

Также, как подчеркнул Бессмертный, в перечень "первопричин" входят два соглашения, которые гарантируют безопасность Москвы, и их должны подписать с Россией отдельно США и НАТО. Содержание соглашения "О гарантиях безопасности России" можно найти в интернете – это документ датирован декабрем 2021 года.

Поэтому забавы о том, что понятие "первопричин" касается только Украины, бросьте. Речь идет обо всех странах Центральной и Восточной Европы, Соединенных Штатах и блоке НАТО,

– отметил он.

Также "первопричины" в понимании Кремля включают понятия, которые озвучиваются как законные территориальные интересы России, а это, по словам политика, территории всех государств, которые входили в состав Советского Союза.

Кроме того, существует понятие неделимости глобальной безопасности, суть которого заключается в том, что силы НАТО или союзников Альянса, или США, должны быть выведены на расстояние, когда они не могут поражать друг друга. Поэтому все военные базы, которые появились после 1991 года, подчеркнул он, должны быть ликвидированы, и ситуация должна быть возвращена в статус-кво.

На самом деле за всем этим стоит возвращение принципа разделения мира между Россией и Соединенными Штатами Америки, только США остаются в статус-кво. А все государства, получившие статус независимости, вступили в НАТО и ЕС, должны вернуться под влияние Советского Союза – нынешней России,

– отметил Роман Бессмертный.

Поэтому, по его мнению, очень важно объяснить Дональду Трампу, о чем говорит российский диктатор. А именно о возвращении к распределению мира по состоянию на 1991 год. Это касается также и Африканского континента и Азии.

К слову, издание The Telegraph пишет, что сразу после разговора Трампа с Путиным Россия осуществила самую масштабную с начала войны воздушную атаку на Киев. Это свидетельствует о том, что Кремль не ожидает решительных действий со стороны Белого дома. В издании отмечают, что Путин убежден, что "Трамп не заставит его заплатить за такие действия".