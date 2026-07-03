Тишина после саммита G7: как Трамп относится к Украине сейчас

После саммита "Большой семерки" публичных сигналов о новых договоренностях между Украиной и США практически не поступало. Однако тишина не означает, что контакты прекратились: переговоры между Вашингтоном и странами НАТО продолжаются, а среди тем по-прежнему остаются военная помощь, лицензии на Patriot и пакет на 400 миллионов долларов, который до сих пор не передан Украине.

Представитель Центра по отношениям США – Украина Андрей Добрянский в эфире 24-го канала пояснил, что Дональд Трамп сейчас больше сосредоточен на Ближнем Востоке и собственном политическом наследии. В то же время украинский вопрос не исчез из повестки дня, а после следующего саммита НАТО может появиться конкретное соглашение или новое заявление о сотрудничестве.

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В Вашингтоне все лучше видят слабые места России

После того как Кит Келлог перестал быть переговорщиком одновременно по Украине и России, могло сложиться впечатление, что его позиция утратила вес в команде Трампа. На самом деле его оценки по-прежнему учитываются в структурах, непосредственно занимающихся украинским направлением. Просто внимание самого президента США сейчас в большей степени сосредоточено на других внешнеполитических вопросах.

Его слышат на все сто. Просто это не то, о чем сейчас думает президент Трамп. Он сосредоточен на Ближнем Востоке, своем политическом наследии, других странах или опять на Гренландии. Но там, где это нужно услышать, – в Госдепартаменте, ЦРУ и различных федеральных агентствах, сотрудничающих с Украиной, – слова Кита Келлога ценят,

– пояснил Добрянский.

В западных экспертных кругах годами господствовало убеждение, что Россия в конечном итоге получит преимущество лишь благодаря большей территории, населению и ресурсам. Однако масштаб страны создает для Кремля и дополнительную уязвимость: Москва вынуждена защищать огромное пространство, которое все чаще оказывается в зоне украинских ударов.

Украина с 2022 года выстраивает систему обнаружения атак и противодействия им, тогда как Россия не располагает таким же уровнем защиты для всей своей территории. Из-за этого война постепенно создает для Кремля больше проблем, чем предполагали в Вашингтоне в начале полномасштабного вторжения.

Я все больше вижу: нынешняя ситуация становится большей проблемой для России, чем для Украины,

– отметил представитель Центра отношений США – Украина.

Это меняет восприятие войны в американских политических и оборонных кругах. Преимущество России уже не кажется безусловным, ведь огромные ресурсы не гарантируют Кремлю способности одновременно вести наступление и защищать собственную инфраструктуру.

После саммита G7 переговоры перешли в закрытый режим

Отсутствие публичных заявлений после саммита G7 не означает, что переговорный процесс остановился. В июне и июле лидеры обычно очерчивают основные позиции во время личных встреч, после чего переговоры продолжаются по телефону, а советники прорабатывают возможные договоренности к саммиту НАТО.

Подобная последовательность наблюдалась и в прошлом году. Тогда на полях саммита G7 Трамп настаивал на том, чтобы европейские страны брали на себя большую часть расходов, а уже после саммита НАТО в Вашингтоне объявили о новом механизме военной поддержки. Поэтому нынешнюю паузу следует оценивать не по количеству публичных сообщений, а по решениям, которые могут появиться после завершения консультаций.

Переговоры начинаются, когда лидеры собираются в одной комнате на саммите G7, а затем продолжаются между их советниками. Если вспомнить, как это происходило в прошлом году, после саммита НАТО можно ожидать определенного анонса или соглашения между Соединенными Штатами и странами Альянса,

– пояснил Добрянский.

Вашингтон пытается связать между собой различные направления переговоров. США ожидают от союзников более активного участия на Ближнем Востоке, в частности усиления присутствия вблизи Ормузского пролива. Украина тем временем поднимает вопрос о лицензиях на производство систем Patriot и передаче уже согласованной военной помощи.

Обсуждаются лицензии на Patriot, а также пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, который был одобрен еще в декабре. Трамп до сих пор его удерживает и не передал Украине,

– отметил представитель Центра отношений США – Украина.

Украина остается частью более широких переговоров между США и европейскими союзниками. Конкретные решения могут зависеть от того, удастся ли сторонам согласовать распределение расходов, поддержку американской политики на Ближнем Востоке и дальнейшее укрепление украинской противовоздушной обороны.

Добрянский объяснил паузу Трампа в отношении Украины: смотрите видео