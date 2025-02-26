Без оружия не останемся, – Коваленко сказал, что будет, если Трамп не примет новую помощь Украине

Украина не останется без оружия, даже если президент США Дональд Трамп будет препятствовать принятию новой помощи. Во-первых, украинский ВПК уже эффективно производит оружие, в которое инвестирует Европа.

Во-вторых, Вашингтону выгодно продавать оружие европейским странам, поэтому подобные договоренности могут быть достигнуты и с Украиной. Деталями с 24 Каналом поделился руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Что будет в случае неодобрения новой помощи от США

Руководитель ЦПД отметил, что Украине необходимо активнее выстраивать отношения с Европой в контексте инвестиций в собственный военно-промышленный комплекс. Украинский ВПК уже успешно выпускает различные образцы оружия, в которые инвестируют европейские страны. Этим они стимулируют развитие оборонной отрасли как для Украины, да и для себя.

Кроме того, важно продолжать диалог со США об условиях поставок комплексов Patriot и ракет в них, без которых трудно обеспечить оборону как Украине, так и Европе. У Вашингтона есть интерес в продаже вооружения европейским странам, поэтому не исключено, что подобные договоренности могут быть достигнуты и с Украиной, хотя и по другим процедурам.

Поэтому без оружия мы не останемся,

– отметил Андрей Коваленко.

В 2024 году вклад Украины в обеспечение собственного оружия составил 40%, Европа предоставила 30%, еще 30% – США. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в этом году Украина сможет обеспечить половину потребностей в оружии своими силами.

Недавно Дональд Трамп заявил, что США якобы предоставили Украине 350 миллиардов долларов, потратив на это больше, чем Европейский Союз, – 200 миллиардов. Он утверждал, что Европа получила "гарантированные" средства, тогда как США ничего не получили взамен. Эту цифру опроверг даже Пентагон.