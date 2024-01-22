Конечно, рано говорить о победу Трампа на выборах, ведь у него достаточно серьезные конкуренты. В то же время возможные последствия его переизбрания не будут такими катастрофическими, как считают сейчас. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Как возможна победа Трампа может обернуться позитивом

Губернатор Флориды и главный конкурент Дональда Трампа среди республиканцев Рон Десантис заявил, что выходит из президентской гонки и поддерживает Трампа. Следовательно, главной конкуренткой Трампа становится Никки Гейли.

Однако ее шансы на победу пока оценивают как значительно меньшие, по крайней мере, судя по результатам праймерис в Айове.

"Почему все думают, что Трамп – это ужасно, он подружится с Россией и все такое. У меня другое мнение. Именно Трамп способен на риски и непредсказуемые поступки. Именно Трамп отдал приказ уничтожить Касема Сулеймани", – заметил Борис Тизенгаузен.

Касем Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани был общественным стратегом внешней иранской экспансии. Он занимал должность главы сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который в частности занимался разведывательными операциями за рубежом.

3 января 2020 года Пентагон объявил, что провел успешную операцию по убийству Сулеймани по указанию президента США Дональда Трампа. По словам тогдашнего президента США, Сулеймани был "террористом №1 в мире".

Дональд Трамп сейчас поет венгерскому президенту Виктору Орбану и говорит об "окончании войны за один день". В то же время его взгляды могут измениться, если он все-таки возьмется за дело и поймет, как все серьезно.

Если по факту Трамп эту войну не закончит (за день – 24 Канал), а Путин его, как всегда, пошлет и обманет, возможно, он будет готов к более резким шагам. Трамп электорально ориентированный. Если его унизят и бросят, как это умеет делать Путин, то возможен непредсказуемый ход событий.

– подчеркнул политтехнолог.

Подобного мнения, кстати, придерживается и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он опубликовал колонку в Daily Mail, где утверждает, что возвращение Трампа в Белый дом это "самое то, в чем нуждается мир" и может стать "великой победой".

"Трамп – это не самое лучшее, что может произойти, но еще раз подчеркну, что он может психануть. Это тот политик, который может способен на бурю в пустыне. Кстати, буквально за неделю до конца своей каденции Трамп хотел начать войну с Ираном, но его отказали. Трамп мог начать войну против одного из диктаторских режимов еще в 2020 году", – заметил Тизензаузен.

Дональд Трамп настолько непредсказуемым человеком, что действительно может пойти с войной на страну, если ему что-то не понравится в ее поведении. Так что спрогнозировать наверняка, принесет ли Трамп больше негатива, чем позитива, почти невозможно.

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