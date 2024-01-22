Звісно, зарано говорити про перемогу Трампа на виборах, адже у нього доволі серйозні конкуренти. Водночас можливі наслідки від його переобрання не будуть такими катастрофічними, як вважають зараз. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Як можлива перемога Трампа може обернутись позитивом

Губернатор Флориди і головний конкурент Дональда Трампа серед республіканців Рон Десантіс заявив, що виходить із президентських перегонів та підтримує Трампа. Відтак головною конкуренткою Трампа стає Ніккі Гейлі.

Однак її шанси на перемогу поки оцінюють як значно менші, принаймні судячи з результатів праймеріз в Айові.

"Чомусь всі думають, що Трамп – це жахливо, він подружиться з Росією і все таке. У мене інша думка. Саме Трамп здатен на ризики та непередбачувані вчинки. Саме Трамп віддав наказ знищити Касема Сулеймані", – зауважив Борис Тизенгаузен.

Касем Сулеймані

Іранський генерал-майор Касем Сулеймані був громадським стратегом зовнішньої іранської експансії. Він обіймав посаду голови сил спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), який, зокрема, займався розвідувальними операціями за кордоном.

3 січня 2020 року Пентагон оголосив, що провів успішну операцію з вбивства Сулеймані за вказівкою президента США Дональда Трампа. За словами тодішнього президента США, Сулеймані був "терористом №1 у світі".

Дональд Трамп зараз співає оди угорському президенту Віктору Орбану та каже про "закінчення війни за один день". Водночас його погляди можуть змінитись, якщо він таки візьметься за справу і зрозуміє, як усе серйозно.

Коли по факту Трамп цю війну не закінчить (за день – 24 Канал), а Путін його, як завжди, пошле і обмане, можливо, він буде готовим на різкіші кроки. Трамп електорально орієнтований. Якщо його принизять та кинуть, як це вміє робити Путін, то можливий непередбачуваний хід подій,

– наголосив політтехнолог.

Подібної думки, до речі, притримується і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він опублікував колонку в Daily Mail, де стверджує, що повернення Трампа у Білий дім це "саме те, чого потребує світ" і може стати "великою перемогою".

"Трамп – це не найкраще, що може статися, але ще раз підкреслю, що він може психанути. Це той політик, який може здатний на бурю в пустелі. До речі, буквально за тиждень до кінця своєї каденції Трамп хотів почати війну з Іраном, але його відмовили. В принципі, Трамп міг почати війну проти одного з диктаторських режимів ще у 2020 році", – зауважив Тизензаузен.

Дональд Трамп є настільки непередбачуваною людиною, що справді може піти з війною на країну, якщо йому щось не сподобається у її поведінці. Тож спрогнозувати напевне, чи Трамп принесе більше негативу, ніж позитиву, майже неможливо.

Трамп і війна в Україні