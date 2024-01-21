Если Трамп победит на выборах, то не из-за войны в Украине: политолог очертил его позицию
На фоне начала избирательной гонки внутри Республиканской партии Дональд Трамп продолжает неоднозначно отзываться о войне в Украине. Но поскольку для американских избирателей международная политика не является наиболее приоритетным вопросом в выборе кандидата, эти заявления не наносят существенного ущерба его рейтингу.
Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Рейтерович. Он считает, что отношение Трампа к российско-украинской войне не является определяющим для американцев фактором при выборе президента.
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Как влияет риторика Трампа об Украине на выборы в США
В январе 2024 года Трамп одержал первую победу во внутриреспубликанском голосовании штата Айова. На фоне этого успеха он в очередной раз заявил, что "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и что закончит войну очень быстро.
"Вопрос (войны в Украине – 24 Канал) интересует американских избирателей, но он не является для них ключевым. Если Трамп и победит, то благодаря другим вопросам, которые важны для американцев и его электората. Вопрос Украины будет в десятке (важнейших – 24 Канал), но не в первой пятерке", – подчеркнул Рейтерович.
Соответственно, если у Трампа не получится "завершить войну через 24 часа", у экс-президента будут развязаны руки для маневра в этом вопросе. Он сможет свалить всю вину на администрацию Байдена или придумать какие-нибудь новые объяснения, почему он не смог решить эту проблему. Но нельзя исключать вариант, что на фоне несогласия с Путиным Трамп действительно может принять решение, полностью опровергающее ожидания Кремля.
"Для республиканских избирателей величие Америки является не пустым звуком. Трамп не зря использует лозунг "Сделаем Америку снова величественной". И если эти избиратели увидят, что история с российско-украинской войной бьет по величию Америки, то они потребуют от Трампа совсем других действий, и он может к этим действиям прибегнуть", – предположил политолог.
Почему Борис Джонсон поддержал Трампа
Экс-премьер Великобритании 19 января опубликовал контроверсионную колонку, в которой предположил, что победа Дональда Трампа на выборах в США может стать "именно тем, в чем нуждается мир". Такое соображение, конечно, вызвало в Украине неоднозначную реакцию, учитывая взгляды Трампа на российско-украинскую войну.
По мнению Рейтеровича, логика Джонсона о том, что Трамп "не сможет похоронить Украину", потому что не захочет войти в историю как президент, покинувший союзника США после предоставления ему ПТРК Javelin, инфантильна. Хотя в оправдание экс-премьера можно привести несколько тезисов.
Надо понимать один момент. Джонсон – консерватор и политик харизматичного типа. Именно поэтому в отдельных моментах он вполне нормально чувствует себя рядом с Трампом, хотя Джонсон был более готов к своей должности (чем в свое время Трамп – 24 Канал),
– объяснил политолог.
Соответственно, поскольку и Джонсон, и Трамп являются консервативными политиками, республиканцы могут быть для Джонсона более понятными, чем демократы. Возможно также, что экс-премьер Британии считает, что администрация Байдена делает недостаточно для поддержки Украины.
Но с точки зрения украинцев возлагать свои надежды на возможность недоразумения между Трампом и Путиным не совсем правильно, хотя заложниками такой ситуации мы действительно рискуем стать в будущем.
Что происходит в США
- После победы в Айове Трамп укрепил свои шансы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году. Впрочем, 23 января должны пройти праймериз в Нью Хемпшире, в котором его главная конкурентка Ники Хейли почти вплотную подобралась к его показателям. От победы в этом штате зависит, будут ли восприниматься республиканцы Гейли как реальная сила против Трампа.
- Начиная с осени 2023 года, Трамп сумел подобраться к уровню поддержки Джозефа Байдена и даже обойти его на 4% согласно опросам Wall Street Journal за 10 декабря. Впрочем, действующий президент продолжает излучать уверенность, что сможет преодолеть своего конкурента, несмотря на негативные тенденции в опросах.
- На фоне этих политических перипетий Конгресс США все еще не согласовал помощь Украине. Решения по соглашению по защите южной границы США должны были вынести на голосование еще на прошлой неделе, но приверженный Трампу спикер Палаты представителей усиленно подогревал интригу заявлениями о том, что республиканцы не согласятся на недостаточные уступки демократов.