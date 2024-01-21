Если Трамп победит на выборах, то не из-за войны в Украине: политолог очертил его позицию

На фоне начала избирательной гонки внутри Республиканской партии Дональд Трамп продолжает неоднозначно отзываться о войне в Украине. Но поскольку для американских избирателей международная политика не является наиболее приоритетным вопросом в выборе кандидата, эти заявления не наносят существенного ущерба его рейтингу.

Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Рейтерович. Он считает, что отношение Трампа к российско-украинской войне не является определяющим для американцев фактором при выборе президента.

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Как влияет риторика Трампа об Украине на выборы в США

В январе 2024 года Трамп одержал первую победу во внутриреспубликанском голосовании штата Айова. На фоне этого успеха он в очередной раз заявил, что "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и что закончит войну очень быстро.

"Вопрос (войны в Украине – 24 Канал) интересует американских избирателей, но он не является для них ключевым. Если Трамп и победит, то благодаря другим вопросам, которые важны для американцев и его электората. Вопрос Украины будет в десятке (важнейших – 24 Канал), но не в первой пятерке", – подчеркнул Рейтерович.

Как свидетельствуют опросы , наиболее важными для избирателей США являются экономические проблемы. Они являются ключевыми для 32% избирателей. Среди других весомых предосторожностей американцы называют кризис лидерства (16%) и проблемы с иммиграцией (16%). На порядок меньше граждан США беспокоят расизм, бедность, проблемы демократии и изменение климата. В то же время, обеспокоенность внешнеполитическими делами имеют

Соответственно, если у Трампа не получится "завершить войну через 24 часа", у экс-президента будут развязаны руки для маневра в этом вопросе. Он сможет свалить всю вину на администрацию Байдена или придумать какие-нибудь новые объяснения, почему он не смог решить эту проблему. Но нельзя исключать вариант, что на фоне несогласия с Путиным Трамп действительно может принять решение, полностью опровергающее ожидания Кремля.

"Для республиканских избирателей величие Америки является не пустым звуком. Трамп не зря использует лозунг "Сделаем Америку снова величественной". И если эти избиратели увидят, что история с российско-украинской войной бьет по величию Америки, то они потребуют от Трампа совсем других действий, и он может к этим действиям прибегнуть", – предположил политолог.

Почему Борис Джонсон поддержал Трампа

Экс-премьер Великобритании 19 января опубликовал контроверсионную колонку, в которой предположил, что победа Дональда Трампа на выборах в США может стать "именно тем, в чем нуждается мир". Такое соображение, конечно, вызвало в Украине неоднозначную реакцию, учитывая взгляды Трампа на российско-украинскую войну.

По мнению Рейтеровича, логика Джонсона о том, что Трамп "не сможет похоронить Украину", потому что не захочет войти в историю как президент, покинувший союзника США после предоставления ему ПТРК Javelin, инфантильна. Хотя в оправдание экс-премьера можно привести несколько тезисов.

Надо понимать один момент. Джонсон – консерватор и политик харизматичного типа. Именно поэтому в отдельных моментах он вполне нормально чувствует себя рядом с Трампом, хотя Джонсон был более готов к своей должности (чем в свое время Трамп – 24 Канал),

– объяснил политолог.

Соответственно, поскольку и Джонсон, и Трамп являются консервативными политиками, республиканцы могут быть для Джонсона более понятными, чем демократы. Возможно также, что экс-премьер Британии считает, что администрация Байдена делает недостаточно для поддержки Украины.

Но с точки зрения украинцев возлагать свои надежды на возможность недоразумения между Трампом и Путиным не совсем правильно, хотя заложниками такой ситуации мы действительно рискуем стать в будущем.

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