Про це 24 Каналу розповів Ігор Рейтерович. Він вважає, що ставлення Трампа до російсько-української війни не є визначальним для американців фактором при виборі президента.

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Як впливає риторика Трампа про Україну на вибори в США

У січні 2024 року Трамп здобув першу перемогу у внутрішньореспубліканському голосуванні штату Айова. На тлі цього успіху він вчергове заявив, що "добре ладнає" з Владіміром Путіним і що закінчить війну дуже швидко.

"Питання (війни в Україні – 24 Канал) цікавить американських виборців, але воно не є для них ключовим. Якщо Трамп переможе, то завдяки іншим питанням, які є важливими для американців та його електорати. Питання України буде в десятці (найважливіших – 24 Канал), але не в першій п'ятірці", – наголосив Рейтерович.

Зверніть увагу! Як свідчать опитування, найважливішими для виборців США є економічні проблеми. Вони є ключовими для 32% виборців. Серед інших вагомих пересторог американці називають кризу лідерства (16%) та проблеми з імміграцією (16%). На порядок менше громадян США хвилюють расизм, бідність, проблеми демократії та зміна клімату. Водночас стурбованість зовнішньополітичними справами мають лише 3% американців.

Відповідно, якщо у Трампа не вийде "завершити війну за 24 години", в експрезидента будуть розв'язані руки для маневру в цьому питанні. Він зможе звалити всю провину на адміністрацію Байдена або вигадати якісь нові пояснення, чому він не зміг розв'язати цю проблему. Але не можна виключати варіант, що на тлі незгоди з Путіним Трамп дійсно може ухвалити рішення, яке повністю спростує очікування Кремля.

"Для республіканських виборців велич Америки є не порожнім звуком. Трамп не даремно використовує гасло "Зробімо Америку знову величною". І якщо ці виборці побачать, що історія з російсько-українською війною б'є по величі Америки, то вони вимагатимуть від Трампа зовсім інших дій, і він може до цих дій вдатися", – припустив політолог.

Чому Борис Джонсон підтримав Трампа

Експрем'єр Британії 19 січня опублікував контроверсійну колонку, в якій припустив, що перемога Дональда Трампа на виборах у США може стати "саме тим, чого потребує світ". Таке міркування, звичайно ж, викликало в Україні неоднозначну реакцію, враховуючи погляди Трампа на російсько-українську війну.

На думку Рейтеровича, логіка Джонсона про те, що Трамп "не зможе поховати Україну", бо не захоче увійти в історію як президент, що покинув союзника США після надання йому ПТРК Javelin, є інфантильною. Хоча на виправдання експрем'єра можна навести кілька тез.

Треба розуміти один момент. Джонсон – консерватор і політик харизматичного типу. Саме тому в окремих моментах він цілком нормально відчуває себе поряд із Трампом, хоча Джонсон був більш готовим до своєї посади (ніж свого часу Трамп – 24 Канал),

– пояснив політолог.

Відповідно, оскільки і Джонсон, і Трамп є консервативними політиками, республіканці можуть бути для Джонсона більш зрозумілими, аніж демократи. Можливо, експрем'єр Британії вважає, що адміністрація Байдена робить недостатньо для підтримки України.

Але з точки зору українців, покладати свої сподівання на можливість непорозуміння між Трампом та Путіним не зовсім правильно, хоча заручниками такої ситуації ми справді ризикуємо стати в майбутньому.

Що відбувається у США