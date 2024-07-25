Шансы Трампа резко снизились: что должны сделать республиканцы для победы на выборах

Команда Дональда Трампа готовилась к смене кандидата от Демократической партии, но они понимали фатальность этого шага. Ведь любой молодой кандидат имеет большие шансы выиграть у Трампа, чем действующий президент США Джо Байден.

Республиканцы все время подчеркивали то, что Байден не может исполнять обязанности ни кандидата, ни президента, поэтому за него нельзя голосовать. Об этом в эфире 24 Канала сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что теперь все изменилось.

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Тогда у республиканцев были бы все шансы

Сейчас для Республиканской партии был бы лучший вариант заменить Трампа на младшего, более перспективного кандидата, тогда у них были бы большие шансы выиграть.

Однако заменить Трампа будет невозможно. Власть в Республиканской партии фактически узурпирована еще во времена президентства Трампа,

– сказал Клочок.

По его словам, в партии республиканцев царит культ Трампа, что очень вредно для всей Республиканской партии. Однако если принимать во внимание позицию публичных политиков от республиканцев, которые представляют партию в Сенате и Палате представителей, то они сходятся во мнении, что более удачного кандидата у них не было.

Я считаю, что Республиканская партия, которая в свое время базировалась на достижениях Роланда Рейгана, как очень мощного мирового политика, сейчас переживает серьезный кризис партийного управления, когда шоумен узурпировал все и занимается исключительно популизмом,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Сначала республиканцы отказались от дебатов, потому что в управлении процессами Трамп существенно отстает от Камалы Харрис.

Трамп – это популист высшего сорта, который умеет сделать шоу. Конечно, для дебатов это плюс, но учитывая то, как себя ведет на публике Харрис, то шансы у Трампа выиграть не высокие,

– заметил Клочок.

Сейчас республиканцы передумали и дебаты состоятся 10 сентября. Для команды Трампа эти дебаты скорее вынужденный шаг, а не свершившийся факт того, что они победят на них. Ведь Трамп выстраивал кампанию, учитывая то, что его оппонент пожилого возраста, плохо помнит информацию, часто подглядывает в записные книжки и тому подобное.

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Преимущества Харрис

Кроме того, не надо недооценивать Харрис. Сейчас появляется много полярных мнений, например, о том, что она якобы плохой оратор.

Однако на днях Харрис провела свой первый предвыборный митинг в штате Висконсин и ее 17-минутное выступление перед толпой из около 3 000 человек было очень мощным.

Как оратор она мне понравилась. Она говорила четко, именно как кандидат на пост президента,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

У Харрис серьезный политический бэкграунд. Она довольно последовательна и опирается на факты, у нее хорошее образование. К тому же она фактически первая в истории президентских кампаний Соединенных Штатов Америки, кто зафиксировал рекорд по сбору средств. За первые сутки ей удалось собрать более 60 миллионов долларов. Избиратели ее активно поддерживают, опросы показывают, что у нее шансы сейчас равны с Трампом, но она еще даже не начинала кампанию.