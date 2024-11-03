Республиканцы опасаются поражения: Трамп может проиграть на выборах в США "из-за женщин", – CNN

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может потерпеть поражение на выборах из-за того, что не уделяет достаточного внимания избирателям-женщинам и выступает за запрет абортов.

Вся угроза для него заключается в том, что женщины, как правило, голосуют чаще мужчин. Республиканец уже отстает от Харрис среди женщин-избирателей на 14 пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Дональд Трамп может проиграть на выборах в США

Как пишет CNN, кандидат в президенты США от республиканцев избегал участия в онлайн- и телепередачах, ориентированных на женскую аудиторию, выступая вместо этого преимущественно на праворадикальных шоу, которыми интересуются в основном молодые мужчины.

Советники и союзники Трампа утверждали в начале осени, что приверженность мужчин к нему компенсирует недостаток поддержки со стороны женщин. Впрочем, течение последних недель республиканцы начали выражать беспокойство по этому поводу.

На своих предвыборных митингах республиканец уверял, что будет защищать женщин. Однако его слова вызвали противоречивую и неоднозначную реакцию общества, из-за позиции его команды относительно абортов.

Например, кандидат на пост вице-президента Джей Ди Вэнс, который, кстати, известен своими пророссийскими высказываниями, утверждал, что аборты должны быть признаны незаконными "на национальном уровне".

Издание отмечает, что согласно последнему национальному опросу ABC News / Ipsos, Трамп уступает Харрис среди потенциальных избирателей-женщин на 14%, что значительно больше, чем его 6-процентное преимущество среди мужчин.

Кроме того, фиксируется ощутимая победа количества женщин во время досрочного голосования. В семи наиболее противоречивых штатах женщины пока отдали 55% голосов, в то время, как мужчины – 45%, что не нравится союзникам кандидата.