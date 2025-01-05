Встреча Путина с Трампом: в Кремле ответили, есть ли на это планы

В немецком Бундестаге заявляли, что Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле отвергли наличие таких планов у президента России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

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Что сказал Песков о возможной встрече Путина и Трампа

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление депутата из Германии о возможности встречи Путина и Трампа в ближайшем будущем. Прихвостень российского диктатора сказал, что подобных намерений нет.

Планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет,

– сказал Песков.

К слову, о возможной будущей встрече Трампа и Путина ранее заявлял оппозиционный немецкий политик из ХДС Родерих Кизеветтер. Он отметил, что Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до выборов 23 февраля.

Кроме того, Кизеветтер отметил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп и Путин могут встретиться уже в марте этого года. По словам политика, пока неизвестно, чего ожидать от встречи Трампа и Путина.