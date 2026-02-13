Может переложить вину: Трамп обдумывает выход из переговоров по войне в Украине

На фоне нового избирательного сезона в Конгресс США президент Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны в Украине.

Об этом говорится в публикации издания The Atlantic.

Почему Трамп может выйти из переговоров?

Решение о выходе из переговоров могут принять в ближайшие недели – когда внимание Дональда Трампа переключится на предвыборную кампанию.

По словам источников издания, американский лидер может решить, что дипломатический процесс стал для него политически проигрышными.

Тогда он (Трамп, – 24 Канал) может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непреклонность одной или обеих враждующих сторон,

– говорится в материале.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев настойчиво пытался продемонстрировать свою готовность к компромиссу.

Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну,

– объяснил глава государства.

По его словам, Украина поддерживает любые инициативы США, которые могут ускорить процесс урегулирования, но одновременно сохраняет контроль над своей позицией и национальными интересами.

Аналитики отмечают, что возможный выход Трампа из переговорного процесса способен серьезно осложнить попытки завершить войну и добавить нестабильности на дипломатической арене. Теперь мирные переговоры рискуют стать инструментом внутренней политики США.

Когда могут состояться новые переговоры?