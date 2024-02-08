Дуда не сомневается в том, что Трамп "закончит войну в Украине за 24 часа"

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США "закончит" войну в Украине за 24 часа. Анджей Дуда подчеркнул, что американец - "человек слова".

По словам польского лидера, доверять слову Трампа он научился из личного опыта.

Смотрите также Войны памяти: почему скандальное заявление и логика Дуды опасны для самой Польши

Говорит серьезно

Дуда рассказал, что в свое время работал с Трампом, когда тот был президентом Соединенных Штатов.

Как убеждает поляк, все обещания, которые давал ему американец тогда, он выполнял.

Поэтому если я получал какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это было выполнено,

– подчеркнул польский президент.

Именно поэтому Дуда не сомневается, что Трамп сдержит свое обещание и по Украине. Ведь, по его словам, тот "всегда серьезный во всем, что говорит".

Однако, очевидно, позиционируя Трампа как человека слова, Дуда подзабыл, что именно в представлении скандального политика означает завершение войны в Украине.

Окончание войны по "трамповски"

Стоит заметить, что последний год Дональд Трамп, который мечтает снова оказаться в президентском кресле, несколько раз делал заявления о том, что он способен завершить войну в Украине "очень быстро". Сначала он говорил, что для этого надо посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Трамп хвастался, что хорошо знает обоих лидеров государств. Более того, он отмечал, что "хорошо ладит с Путиным".

Трамп как-то говорил, что, мол, если Россия не остановится, то он вооружит Украину. Если же Киев не остановится, он заберет запасы оружия, предоставленные союзниками.

Кроме того, американец отмечал, что не допустил бы войны вообще, если бы был президентом. Он якобы сумел бы договориться о "справедливой сделке" для всех. В понимании американца Украина должна была бы без боя отдать определенные части своей территории.

Президент Зеленский неоднократно комментировал заявления Трампа. Он уверял, что сможет убедить американца за 24 минуты, почему мир с Путиным невозможен. Последний раз глава нашего государства пригласил Трампа в Киев и сказал, что был бы счастлив, если бы тот поделился "магической формулой" мира в Украине.

Неоднозначное заявление Дуды

Недавно Дуда попал в серьезный скандал. Польский лидер, который с начала полномасштабного вторжения, стойко поддерживал Украину, внезапно заговорил неоднозначные вещи о Крыме.

Так, в интервью местному СМИ он заявил, что верит в возвращение Украиной Донецка и Луганска. В то же время Дуда сомневается, способен ли Киев вернуть Крым, ведь это "особое место, в частности по историческим причинам".

Поляк отметил, что "полуостров долгое время был в руках России". Президент Польши получил шквал критики не только в Украине, но и на родине.