За словами польського лідера, довіряти слову Трампа він навчився з особистого досвіду.

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Говорить серйозно

Дуда розповів, що свого часу працював із Трампом, коли той був президентом Сполучених Штатів.

Як переконує поляк, усі обіцянки, які давав йому американець тоді, він виконував.

Тому якщо я отримував якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це було виконано,

– наголосив польський президент.

Саме тому Дуда не сумнівається, що Трамп дотримається своєї обіцянки й по Україні. Адже, за його словами, той "завжди серйозний в усьому, що говорить".

Однак, вочевидь, позиціонуючи Трампа як людину слова, Дуда підзабув, що саме в уявленні скандального політика означає завершення війни в Україні.

Закінчення війни по "трампівськи"

Варто зауважити, що останній рік Дональд Трамп, який мріє знову опинитися у президентському кріслі, кілька разів робив заяви про те, що він спроможний завершити війну в Україні "дуже швидко". Спершу він казав, що задля цього треба посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Трамп хизувався, що добре знає обох лідерів держав. Ба більше, він наголошував, що "добре ладнає з Путіним".

Трамп якось казав, що, мовляв, якщо Росія не зупиниться, то він озброїть Україну. Якщо ж Київ не зупиниться, він забере запаси зброї, надані союзниками.

Крім того, американець зазначав, що не допустив би війни взагалі, якби був президентом. Він начебто зумів би домовитися про "справедливу угоду" для всіх. У розумінні американця Україна мала б без бою віддати певні частини своєї території.

Президент Зеленський неодноразово коментував заяви Трампа. Він запевняв, що зможе переконати американця за 24 хвилини, чому мир із Путіним неможливий. Востаннє глава нашої держави запросив Трампа до Києва і сказав, що був би щасливий, якби той поділився "магічною формулою" миру в Україні.

Неоднозначна заява Дуди

Нещодавно Дуда втрапив у серйозний скандал. Польський лідер, який від початку повномасштабного вторгнення, стійко підтримував Україну, раптово заговорив неоднозначні речі про Крим.

Так, в інтерв'ю місцевому ЗМІ він заявив, що вірить у повернення Україною Донецька і Луганська. Водночас Дуда сумнівається, чи здатен Київ повернути Крим, адже це "особливе місце, зокрема з історичних причин".

Поляк наголосив, що "півострів довший час був у руках Росії". Президент Польщі отримав шквал критики не лише в Україні, але й на батьківщині.