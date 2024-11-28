Трамп и НАТО могут убедить Путина сесть за стол переговоров, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Украина пока не имеет сильных позиций для переговоров с Путиным. Однако Североатлантический альянс и Дональд Трамп могут повлиять на российского диктатора, чтобы он начал переговоры о прекращении войны в Украине.

Марк Рютте говорит, что любое соглашение между Россией и Украиной должно "помешать россиянам получить то, что они хотят". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что заявил Рютте

Генсек НАТО уверен, что он вместе с администрацией Трампа смогут уговорить Путина вести переговоры. По словам Рютте, диктатор со временем сам убедится, что продолжение войны не в его интересах.

Но понятно, что мы должны убедиться, что заключенная сделка является хорошей сделкой, и что мы не уступаем Ирану, Китаю, Северной Корее и России. Для будущего каждого из нас очень важно убедиться, что этого не произойдет,

– говорит Генсек НАТО.

Рютте также добавил, что НАТО должно быть уверенным в наличии в Украины сильной позиции, ведь за соглашением, которое будет заключено с Россией, будет наблюдать весь мир.

В то же время Путин цинично заявил, что ставит условия не для переговоров, а для мира. Он добавил, что эти условия изложены в его июньском выступлении на встрече с руководством российского МИДа.