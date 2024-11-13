Киев может выдохнуть с облегчением: Politico проанализировали назначения администрации Трампа

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Также стало известно, кого он назначил на ключевые должности своей администрации.

После того, как стало понятно, что Дональд Трамп назначит советником по вопросам нацбезопасности конгрессмена Майкла Волтца и планирует назначить сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря, сторонники нашего государства почувствовали облегчение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Киев достаточно спокоен

Оба назначенные чиновники придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа, которая ставит в приоритет США, но все еще остаются жесткими к Китаю, Ирана и России и далекими от части республиканцев, которые стремятся отказаться от Украины или НАТО.

Рубио и Волтц ставили под сомнение или голосовали против предыдущих пакетов американской помощи Украине из-за того, что считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы. Волтц предлагал снять ограничения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по России.

Те, кто продвигает нарратив о беспокойстве в Киеве, делают это в собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу,

– сказал республиканский эксперт по вопросам внешней политики и президент компании Yorktown Solutions Дэниел Вайдич.

Это мнение также поддержали трое бывших чиновников администрации Трампа. Один из них отметил, что для новоизбранного президента США приоритетом является поиск справедливого мира.

Последние назначения Трампа в Кабинет министров свидетельствуют о том, что они поддержат более жесткие меры по экспорту энергоносителей из России, которые финансируют ее военно-промышленный комплекс и способствуют установлению международных отношений. В частности, Волтц критиковал администрацию Байдена за то, что там сделали достаточно для закрытия лазеек в российском экспорте нефти и газа, что соответствовало бы подходу первой администрации Трампа к усилению российских энергетических санкций с целью стимулирования внутреннего экспорта энергоносителей в США.

Некоторые украинские чиновники также надеются, что выбор Рубио и Волтца означает, что администрация Трампа симпатизирует Украине.

Кроме того, чиновники считают, что Трамп, который нацелился на российско-украинскую войну, – не лучшая новость для российского диктатора Владимира Путина.

В то же время есть опасения, что любое мирное соглашение, которое Трамп может заключить по Украине, не закончит войну, а лишь отсрочит ее, чтобы дать России время перегруппироваться для новых боевых действий.