Трамп выбрал Майка Волтца советником по нацбезопасности: как он относится к Украине

Дональд Трамп решил, кого назначит своим советником по национальной безопасности. Должность займет представитель Республиканской партии.

При президентстве Джо Байдена на этой должности работает Джейк Салливан. 24 Канал пишет, что Дональд Трамп в своей соцсети написал, что официально назначил советником Майка Волтца.

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Кто станет советником по нацбезопасности и секретарем Департамента внутренней безопасности США

Конгрессмена Майка Волтца назначаю на должность советника по вопросам национальной безопасности в моем Кабинете министров. Майк – первый "зеленый берет", избран в Конгресс, он ранее работал в Белом доме и Пентагоне,

– заявил Трамп.

Кроме того, издание CNN со ссылкой на два неназванных источника, написало – губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм получит должность секретаря Департамента внутренней безопасности США.

Дональд Трамп говорил ранее, что рассматривал Кристи Ноэм даже на должность вице-президента, однако ухудшил отношение, когда она написала книге мемуаров, что застрелила свою собаку, которая якобы не поддавалась дрессировке.

Уолтц и Ноэм против помощи Украине

Майк Уолтц после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году призвал администрацию Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь оттеснить российские войска. Также он встречался с президентом Владимиром Зеленским и посещал Украину в составе конгрессовых делегаций.

Однако со временем его мнение изменилось. В частности, в апреле 2024 года он проголосовал против дополнительного финансирования для Украины на 60 миллиардов долларов, аргументируя это необходимостью пересмотра подхода США к поддержке, во избежание "пустого чека".

Майк Волтц выступал за сбалансированную поддержку Украины, которая должна сопровождаться требованиями к Киеву для начала переговоров.

Кристи Ноэм в свою очередь в 2023 году заявляла, что помощь Украине от США якобы является стратегической ошибкой. По ее словам Вашингтон своей помощью якобы толкает Москву к сотрудничеству с Китаем, который имеет большой арсенал оружия.

Губернатор Южной Дакоты заявила, что в течение последних 5 лет Соединенные Штаты потратили больше средств на помощь Украине, чем на границу с Мексикой.