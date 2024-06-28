Трамп неожиданно отреагировал на "мирное предложение" Путина

В США состоялись предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Политики высказали свои мнения по поводу войны в Украине и путей ее завершения.

Экс-президент США прокомментировал "мирное предложение" Путина.

Смотрите также В США состоялись дебаты Байдена и Трампа: что политики говорили о войне в Украине

Что сказал Трамп

Политик заявил, что условия Путина о мире в Украине "неприемлемы". В то же время он подчеркнул, что война не должна была начаться. По мнению Трампа, именно из-за вывода американских войск из Афганистана и нехватки лидерства у Байдена началось полномасштабное вторжение – глава Кремля увидел слабость США и решил, что может позволить себе нападение.

В то же время экс-президент повторил, что в случае его победы он положит конец войне. Однако Трамп не сказал, согласится ли на то, чтобы Россия сохранила за собой оккупированные территории.

Недавно в СМИ появилась информация, что советники Трампа предложили ему план завершения войны в Украине план завершения войны в Украине, который тот согласовал. Он предусматривает прекращение боевых действий на существующей линии соприкосновения. Москву и Киев хотят усадить за стол переговоров путем угроз. Если Украина не согласится на это, тогда США прекратят поставлять ей военную помощь. Если Россия не захочет переговоров, тогда Вашингтон увеличит поддержку Киева.

В то же время план оставляет за Украиной право не признавать оккупированные территории за Россией официально.

Заметим, что ранее бывший глава Соединенных Штатов не был таким категоричным относительно возможных уступок Украиной собственными территориями в обмен на мир.