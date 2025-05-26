"Сумасшедший" Путин не изменился, но возникает вопрос изменился ли Трамп, – CNN

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что всегда имел хорошие отношения с российским диктатором Путиным, но теперь с ним "что-то случилось". Но на самом деле Путин никак не изменился, чего не скажешь о Трампе.

Такая реакция Трампа прозвучала после масштабных атак России на Украину с использованием дронов и ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Изменит ли Трамп свое отношение к Путину на фоне военных преступлений России

Реальность заключается в том, что политика Кремля остается неизменной – война против Украины продолжается с той же разрушительной интенсивностью, несмотря на призывы остановиться из Вашингтона.

Настоящий вопрос – не изменился ли Путин, а изменилось ли отношение Трампа к главе Кремля. Когда-то он хвастался, что способен быстро завершить войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Трамп наконец "осознал", что его российский визави водит его за нос. По словам Макрона, признание Путина "сумасшедшим" может стать поворотным моментом, если за словами последуют какие-то действия со стороны американской администрации.

Однако за последние месяцы Трамп уже 6 раз высказывал публичное недовольство в адрес Путина. В марте он заявлял, что "разъярен" из-за отказа России ввести перемирие, в апреле – призвал Россию остановиться после удара по Киеву. И хотя он говорит о возможных санкциях и новых тарифах, пока конкретных шагов не сделал.

На повторный вопрос после последнего упрека Путину, рассмотрит ли он теперь возможность введения дополнительных санкций против России, Трамп ответил: "Абсолютно".

Между тем в Сенате США появился мощный межпартийный законопроект, предусматривающий как прямые, так и вторичные санкции, включая 500% тарифом для стран, которые покупают российские энергоносители. Этот шаг может серьезно ударить по экономике России, но затронет также Китай, Индию и страны ЕС.

Пока неизвестно, поддержит ли Трамп эти инициативы или их смягченную версию. Если так, то это станет большим разворотом политики США.

Вероятно, что на фоне всплеска насилия в Украине Трамп может потерять веру в собственную способность остановить войну – и просто отстраниться.