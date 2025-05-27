Така реакція Трампа пролунала після масштабних атак Росії на Україну з використанням дронів і ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи змінить Трамп своє ставлення до Путіна на тлі воєнних злочинів Росії

Реальність полягає в тому, що політика Кремля залишається незмінною – війна проти України триває з тією ж руйнівною інтенсивністю, попри заклики зупинитися з Вашингтона.

Справжнє питання – не чи змінився Путін, а чи змінилося ставлення Трампа до глави Кремля. Колись він хизувався, що здатен швидко завершити війну.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, можливо, Трамп нарешті "усвідомив", що його російський візаві водить його за ніс. За словами Макрона, визнання Путіна "божевільним" може стати поворотним моментом, якщо за словами підуть якісь дії з боку американської адміністрації.

Проте за останні місяці Трамп уже 6 разів висловлював публічне невдоволення на адресу Путіна. У березні він заявляв, що "розлючений" через відмову Росії запровадити перемир’я, у квітні – закликав Росію зупинитися після удару по Києву. І хоча він говорить про можливі санкції та нові тарифи, поки що конкретних кроків не зробив.

На повторне запитання після останнього докору Путіну, чи розгляне він тепер можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, Трамп відповів: "Абсолютно".

Тим часом у Сенаті США з’явився потужний міжпартійний законопроєкт, що передбачає як прямі, так і вторинні санкції, включно з 500% тарифом для країн, які купують російські енергоносії. Цей крок може серйозно вдарити по економіці Росії, але зачепить також Китай, Індію та країни ЄС.

Поки невідомо, чи Трамп підтримає ці ініціативи або їх пом'якшену версію. Якщо так, то це стане великим розворотом політики США.

Вірогідно, що на тлі сплеску насильства в Україні Трамп може втратити віру у власну здатність зупинити війну – і просто відсторонитися.