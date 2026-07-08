Трамп назвал условие, при котором потребность в гарантиях безопасности отпадет

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимости в гарантиях безопасности "не будет", если Украина и Россия заключат мирное соглашение.

Об этом Трамп заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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Как Трамп относится к гарантиям безопасности?

Дональд Трамп заявил, что США готовы предложить Украине гарантии безопасности "для спасения жизней".

Политика также спросили, готов ли он закрыть воздушное пространство над Украиной, если Россия снова нападет.

Если понадобится, но нам не придется об этом беспокоиться, когда мы заключим соглашение. Не хочу расстраивать президента Зеленского, но все, что я делал с Путиным, было нормально, это было хорошо. Я не думаю, что что-то будет нарушено,

– ответил Трамп.