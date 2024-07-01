"Условия Путина неприемлемы": что влияет на позицию Трампа по войне в Украине

В США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Трамп заявил, что условия российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны являются неприемлемыми.

Позиция Трампа часто меняется, поэтому то, что он сказал сегодня не означает, что ничего не изменится завтра. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, добавив, что кандидат в президенты поддерживает изоляцию США, то есть верит, что страна не должна поддерживать своих партнеров.

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Что означают заявления Трампа

Самая большая проблема заключается в том, что понять истинные позиции политика почти невозможно. Его мысли меняются в зависимости от того с кем он пообщается, поэтому если Трампа убедить, что помогать Украине нужно, так и будет.

То, что Трамп говорит, что условия Путина неприемлемы – это, конечно, хорошо, но на самом деле мало о чем нам говорит. Потому что одновременно с этим Трамп говорит, что деньги, переданы Украине, – это "выброшенные деньги",

– отметил Уриэль Эпштейн.

Он убежден, что помогать Украине должна Европа. Кроме этого использует два крупнейших аргумента. Первый – говорит, что если бы он был президентом, то война якобы никогда бы не началась. Хотя на самом деле война уже продолжалась, когда Трамп был у власти и он ничего не сделал, чтобы ее остановить.

"Второй аргумент заключается в том, что Трамп якобы может остановить войну за 24 часа. Но единственный метод это сделать – согласиться на все условия Путина", – сказал Эпштейн.