В ООН отреагировали на скандальное высказывание Трампа о Зеленском: что там заявили

Совсем недавно лидер США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором". Такое высказывание в сторону украинского гаранта вызвало критику в ООН.

Так, там отметили легитимность Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Реакция ООН на скандальное заявление Трампа о Зеленском

Организация Объединенных Наций считает Владимира Зеленского легитимным главой государства. Он руководит страной после законных выборов.

Поэтому, в ООН не соглашаются со словами лидера США Трампа о том, что Зеленский якобы является "диктатором".

Соответствующий комментарий сделал Стефан Дюжаррик – официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащих выборов,

– заявил Дюжаррик журналистам.

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Напомним, что высказывание Трампа относительно Зеленского вызвало возмущение среди международного сообщества. Мировые лидеры после скандального заявления Трампа начали выражать поддержку Владимиру Зеленскому и отметили, что он является легитимным президентом Украины.

Украинцы также не остались в стороне и поддержали Зеленского. Политики, активисты, волонтеры и пользователи сети резко отреагировали на заявления американского президента.

Как они высказываются в поддержку Владимира Зеленского, читайте в материале 24 Канала.