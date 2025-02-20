В ООН отреагировали на скандальное высказывание Трампа о Зеленском: что там заявили
Совсем недавно лидер США Дональд Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором". Такое высказывание в сторону украинского гаранта вызвало критику в ООН.
Так, там отметили легитимность Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
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Реакция ООН на скандальное заявление Трампа о Зеленском
Организация Объединенных Наций считает Владимира Зеленского легитимным главой государства. Он руководит страной после законных выборов.
Поэтому, в ООН не соглашаются со словами лидера США Трампа о том, что Зеленский якобы является "диктатором".
Соответствующий комментарий сделал Стефан Дюжаррик – официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.
Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащих выборов,
– заявил Дюжаррик журналистам.
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Напомним, что высказывание Трампа относительно Зеленского вызвало возмущение среди международного сообщества. Мировые лидеры после скандального заявления Трампа начали выражать поддержку Владимиру Зеленскому и отметили, что он является легитимным президентом Украины.
Украинцы также не остались в стороне и поддержали Зеленского. Политики, активисты, волонтеры и пользователи сети резко отреагировали на заявления американского президента.
Как они высказываются в поддержку Владимира Зеленского, читайте в материале 24 Канала.