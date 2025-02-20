Так, там наголосили на легітимності Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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Реакція ООН на скандальну заяву Трампа про Зеленського

Організація Об'єднаних Націй вважає Володимира Зеленського легітимним главою держави. Він керує країною після законних виборів.

Відтак, в ООН не погоджуються зі словами лідера США Трампа про те, що Зеленський нібито є "диктатором".

Відповідний коментар зробив Стефан Дюжаррік – офіційний представник генсека Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша.

Президент Зеленський обіймає свою посаду після належних виборів,

– заявив Дюжаррік журналістам.

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Нагадаємо, що висловлювання Трампа щодо Зеленського викликало обурення серед міжнародної спільноти. Світові лідери після скандальної заяви Трампа почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському та наголосили, що він є легітимним президентом України.

Українці також не лишилися осторонь та підтримали Зеленського. Політики, активісти, волонтери і користувачі мережі різко відреагували на заяви американського президента.

Як вони висловлюються на підтримку Володимира Зеленського, читайте в матеріалі 24 Каналу.