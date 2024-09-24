"Лучший продавец в истории": Трамп сделал возмутительное заявление о Зеленском

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, в контексте визита президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк, сделал достаточно циничное и возмутительное заявление в отношении него. Назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории".

Мол, после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов", пишет Bloomberg.

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"Я думаю, что Зеленский – самый большой продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", – сказал Трамп.

Он добавил, что Зеленский якобы "сильно" хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах.

Трамп дальше бросает обещания завершить войну

Зато Трамп сказал, что сделает иначе: будет работать над "достижением мира" и пообещал "подтолкнуть" Украину и Россию к переговорам в случае победы.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", - сказал Трамп.

Как известно, экс-президент США, а теперь кандидат в президенты неоднократно обещал быстро остановить войну в Украине после победы на выборах. По его словам, он очень хорошо знает и российского диктатора Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского.