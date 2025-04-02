В Белом доме признали, что Трамп не обеспечит перемирие в Украине до Пасхи, – The Telegraph

В администрации президента США признали, что Дональд Трамп не сможет обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи. Поэтому власти США разрабатывают новую тактику давления как на Киев, так и на Москву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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В Белом доме разочарованы действиями Кремля

По данным источников, администрация Трампа все больше разочарована тактикой затягивания переговоров со стороны Кремля и готовится давить на Москву и Киев, чтобы стороны договорились об урегулировании.

В начале своего президентства Дональд Трамп поставил целью полное прекращение огня, которое должно быть достигнуто до апреля или мая. После этого, по планам политика, должен был быть обеспечен длительный мир. Однако высокопоставленные чиновники администрации признали, что в ближайшие месяцы этого достичь не удастся.

Разочарование президента США стало очевидным в воскресенье, 30 марта, когда он неожиданно "разозлился" на Путина, когда тот поставил под сомнение авторитет президента Украины Владимира Зеленского.

Существует глубокое разочарование российским правительством из-за переговоров,

– заявил представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт.

Он добавил, что Дональд Трамп "четко дал понять", что он введет дополнительные санкции в отношении российской нефти, если Россия "несерьезно настроена на то, чтобы привести этот конфликт к мирному урегулированию".

Обратите внимание! В конце марта в The Telegraph писали, что сейчас стороны стремятся укрепить свои позиции на фронте перед возможными переговорами. По словам аналитиков, это якобы указывало на вероятную перспективу прекращения огня, "которое может наступить до Пасхи".

Напомним, недавно в Сенате США выступили с двухпартийным законопроектом по санкциям против России. Они призваны стимулировать переговоры по мирному соглашению между Москвой и Киевом.