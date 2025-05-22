Пошлины 500% и российская нефть: почему США никогда не введут эти санкции

У нас так много надежд на то, что США одобрят мощные санкции и введут пошлины в размере 500% в отношении стран, которые покупают российскую нефть, что даже странно.

Без желания Трампа ничего не будет

Этого никогда не произойдет. Этими санкциями можно пугать, но их никогда не введут. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Почему? Потому что это означало бы введение пошлин на уровне 500% на товары из Китая и Индии. Напомнить, что произошло, когда Дональд Трамп обложил пошлинами весь мир и даже пингвинов? Фондовые рынки полетели вниз, а рынок облигаций в результате заставил Трампа дать задний ход. Трамп проиграл торговую войну Китаю и отполз. Не имеет значения – пошлины 150%, или 500%. Это означает остановку торговли. Китай уже продемонстрировал Трампу, что США не могут себе такого позволить. Так решится ли Трамп повторить?

Это еще было в ситуации, когда Трамп очень хотел ввести эти пошлины. Спать не мог, так хотел. А сейчас мы имеем ситуацию, когда президент США очень не хочет вводить санкции против России. Почему он этого не хочет – это тема для отдельного разговора, а, может, даже медицинской диссертации (или расследования ФБР). Но факт есть факт – не хочет.

Если Трамп в течение месяца сдал назад из-за меньших пошлин, которых он хотел, то решится ли он ввести большие пошлины, которых он не хочет? Вопрос риторический. А без желания Трампа ничего не будет.

"Атомных" санкций точно не будет

Эти санкции могут висеть на стене как ружье. Если США осмелятся давить на Россию, если случится такое чудо в голове Трампа, если жалкость и слабость станут слишком очевидными и это будет иметь значение, то потенциальные санкции могут быть использованы как рычаг давления на Индию – одного из покупателей российской нефти. Параллельно со значительными дипломатическими усилиями в этом направлении, с попыткой продемонстрировать Индии, что лучше покупать у Саудовской Аравии, тем более они как раз значительно увеличиваю добычу.

Проблема в том, что после того, как Трамп сдал назад в торговой войне, когда моргнул первым, Индия уже не поверит, что все это по-настоящему. С Китаем даже такие разговоры невозможны – Китай продолжит покупать российскую нефть. К сожалению.

Поэтому, если вдруг политика Трампа и изменится, если даже они вновь вернутся к введению санкций, то это будут не эти "атомные" санкции, которые активно продвигает сенатор Линдси Грэм. Хотя они нам и очень нравятся.

Но значит ли это, что давить не надо? Значит ли это, что санкции не нужны? Нет. Самый большой подарок, который Трамп сделал Путину и российской экономике – дал им веру, что они могут победить и все скоро закончится. Он зажег свет в конце тоннеля, дал веру и надежду. Это очень помогает российской экономике, что уже находится под значительным давлением.

Экономика – это очень часто про ожидания и про психологию. Поэтому любые новые дополнительные санкции, даже слабые, даже символические, были бы очень полезны. Они бы ударили в первую очередь не по доходам от продажи нефти, а по вере. Забрали бы у российского бизнеса надежду, что скоро все вернется к старым добрым временам.

Но, чтобы хоть что-то произошло, должно произойти чудо. Чудо в голове Трампа. Большой вопрос, верим ли мы до сих пор в чудеса....