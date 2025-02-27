Соглашение о полезных ископаемых станет предпосылкой для миротворческих сил в Украине, – Трамп

Трамп считает, что предстоящее соглашение с США станет поддержкой для Украины в сфере безопасности. Однако он не хочет обсуждать размещение миротворческого контингента, пока редкоземельный договор не подписан.

Об этом президент США рассказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 27 февраля. Слова американского лидера цитирует Guardian, передает 24 Канал.

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Что заявил Трамп

Европейские политики нуждаются в гарантиях безопасности от США, чтобы отправить в Украину своих миротворцев. По словам Трампа, соглашение о полезных ископаемых может стать такой предпосылкой.

Она будет играть роль определенной "подстраховки", поскольку Россия не будет нападать на страну, где будут находиться американские рабочие.

Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу утром. И мы подпишем очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно действительно позволит нам войти в эту страну (Украину – 24 Канал) и работать там,

– сказал Трамп.

Напомним, корреспондентка Белого дома заявила, что США планируют получить около 20 миллиардов долларов от сделки с Украиной. Речь идет о передаче Киевом части доходов от ископаемых.