Я закончу войну в Украине и не допущу Третьей мировой, – Трамп

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что завершит войну в Украине. Более того, он обещает остановить хаос на Ближнем Востоке и не допустить начала Третьей мировой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление новоизбранного президента на конференции в Аризоне.

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Трамп снова заявил об окончании войны в Украине

Во время своего выступления новоизбранный президент в очередной раз подчеркнул, что собирается закончить войну в Украине. Также Трамп высокопарно добавил, что "не допустит начала Третьей мировой войны".

Я закончу войну в Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и обещаю, что не допущу Третьей мировой войны, к которой мы очень близки,

– заявил Трамп.

Республиканец также добавил, что американцам стоит готовиться к изменениям и "стать жесткими". Мол, американские "города разрушаются" из-за роста преступности, а с началом президентского срока Трамп планирует это остановить.

Кроме того, он заявил, что США потеряли часть армии из-за событий в Афганистане, однако и это Трамп планирует исправить.

Во время выступления Трамп также заявил, что российский президент Владимир Путин выразил желание встретиться с ним как можно быстрее. Новоизбранный президент США добавил, что также будет ждать встречи, чтобы положить конец войне.