Об этом 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, следует разделять коммуникационную стратегию Трампа по Украине и реализацию государственной политики Трампа, если он станет президентом США.
К теме Трамп в эпицентре нового скандала: к нему есть серьезные вопросы
Сегодняшняя его риторика по отношению к Украине является риторикой человека, представляющего Республиканскую партию. Но не риторикой лица, реализующего государственную политику США. И тезис о том, что "война закончится за один день" – избирательный лозунг. Простой тезис, который не факт, что будет соответствовать его политике,
– отметил Вигиринский.
Быстрого решения за 1 день не существует
Даже моделируя ситуацию, сложно представить, как Трамп может завершить войну за 1 день. Российский диктатор Владимир Путин будет упираться за оккупированные территории, а Украина ни в коем случае не уступит собственными интересами. Не стоит забывать еще и о том, что Трамп в свое время начал торговую войну с Китаем.
Россия сегодня является союзником Китая, с которым пытается переформировать мировой порядок. У Трампа нет опции, чтобы заключить соглашение, по которому можно добиться прекращения войны в Украине и достижения нейтральности России в противостоянии США и Китаю. Он не сможет ничего предложить Путину. Вся его риторика не имеет сценариев,
– заметил Вигиринский.
По мнению политолога, если Трамп станет президентом, то его государственная политика будет исходить из стратегических интересов Соединенных Штатов. На фоне возможного противостояния между США и Китаем будет полезно оттягивать возможные силы и финансовый ресурс России от кооперации с Пекином.
Вигиринский прокомментировал риторику Трампа по Украине: смотрите видео
Но, к сожалению, он может это сделать благодаря "тлеющей войне" в Украине. Не стоит исключать и такой вариант. Хотя все мы надеемся, что к 2025 году, когда в США будет новый президент, война закончится победой Украины.
Стратегические цели США будут заключаться в том, что они будут вынуждены поддерживать Украину. Но уровень поддержки может снижаться, а может остаться на сегодняшнем уровне. К сожалению, пока мы не видим сигналов от ЕС и США об увеличении поддержки. Этого нет даже при демократах,
– отметил Вигиринский.
Трамп попал в скандал: коротко
- Дональду Трампу может угрожать заключение. Все из-за выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Трамп мог дать ей деньги в рамках соглашения о неразглашении во время президентской кампании 2016 года.
- Так, в начале 2018 года The Wall Street Journal сообщало, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс за молчание. Его приговорили к 3 годам по обвинениям в ряде преступлений. Среди них – в незаконном расходовании средств, выделенных на предвыборную кампанию.
- Тогда Коэн подтвердил этот факт. Однако заметил, что это была собственная инициатива. Трамп якобы не просил его нарушать закон.
- Также недавно Трамп заявил, что считает Путина "умным человеком, который хотел мира".