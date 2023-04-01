Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, варто розділяти комунікаційну стратегію Трампа щодо України та реалізацію державної політики Трампа, якщо він стане президентом США.

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Сьогоднішня його риторика щодо України є риторикою людини, яка представляє Республіканську партію. Але не риторикою особи, яка реалізовує державну політику США. І теза про те, що "війна закінчиться за один день" – є виборчим гаслом. Простою тезою, яка не факт, що відповідатиме його політиці,

– зазначив Вігірінський.

Швидкого рішення за 1 день не існує

Навіть моделюючи ситуацію, важко уявити, як Трамп може завершити війну за 1 день. Російський диктатор Владімір Путін буде впиратися на втриманні окупованих територій, а Україна в жодному разі не поступиться власними інтересами. Не варто забувати ще й, що Трамп свого часу почав торгову війну з Китаєм.

Росія на сьогодні є союзником Китаю, з яким намагається переформувати світовий лад. У Трампа немає опції, щоб укласти угоду, за якою можна домогтися припинення війни в Україні і досягнення нейтральності Росії у протистоянні США та Китаю. Він не зможе нічого такого запропонувати Путіну. Вся його риторика не має сценаріїв,

– зауважив Вігірінський.

На думку політолога, якщо Трамп стане президентом, то його державна політика виходитиме зі стратегічних інтересів Сполучених Штатів. На тлі можливого протистояння між США та Китаєм Штатам буде корисно відтягувати можливі сили та фінансовий ресурс Росії від кооперації з Пекіном.

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Але, на жаль, він може це зробити завдяки "тліючої війни" в Україні. Не варто відкидати і такий варіант. Хоч і усі ми сподіваємося, що до 2025 року, коли в США буде новий президент, війна закінчиться перемогою України.

Стратегічні цілі США полягатимуть в тому, що вони будуть вимушені підтримувати Україну. Але рівень підтримки може знижуватися, а може залишитися на сьогоднішньому рівні. На жаль, поки ми не бачимо сигналів від ЄС та США про збільшення підтримки. Цього немає навіть за демократів,

– зазначив Вігірінський.

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