Если Путин откажется от соглашения, Трамп может отреагировать радикально: BBC спрогнозировало сценарии

Дональд Трамп триумфально побеждает на выборах-2024 и уже вскоре станет 47 президентом США. Республиканец неоднократно обещал завершить войну в Украине, что, очевидно, имеет несколько возможных вариантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Сценарии возвращения Трампа для Украины

Так, один из украинских депутатов рассказал изданию, что пока никто не знает, как Дональд Трамп будет действовать в отношении Украины. Республиканец в свое время пообещал положить конец войне за один день и неоднократно критиковал военную помощь США Украине. Теперь остается только догадываться, что он мог бы сделать.

Он (Трамп – 24 Канал) может попросить Путина заморозить эту войну, и тот скажет хорошо. Это худший сценарий, потому что через пару лет россияне снова будут наступать и могут нас уничтожить,

– говорит украинский военный.

Он отмечает, что второй сценарий – если Путин откажется. В таком случае есть шанс, что Трамп отреагирует радикально, что является более перспективным сценарием. Украина надеется, что это означает дальнейшее увеличение военной поддержки США.

К слову, издание The Wall Streat Journal уже поделилось деталями, как утверждается, "мирного плана Трампа". Он может включать отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на оружие от США, а также замораживание войны на текущей линии фронта.