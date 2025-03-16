В Белый дом пришло осознание: почему Трамп заявил, что конец войны за сутки – это сарказм

Дональд Трамп заявил, что его слова о прекращении войны в Украине за 24 дня "были несколько саркастическими". Это может свидетельствовать о том, что администрация президента США начинает более реалистично оценивать ситуацию и осознает ее сложность.

Мирные переговоры требуют тщательного подхода. Как рассказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, Трамп всегда имел доступ к информации и мог видеть реальное положение дел.

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Почему Трамп изменил риторику

Еще до инаугурации Трамп мог получить все необходимые данные о войне в Украине. Более того, у него был опыт первого президентства и взаимодействия с Россией, поэтому нельзя оправдать заявления о "войне за 24 часа" просто незнанием ситуации.

Есть несколько аспектов, почему именно сейчас Дональд Трамп назвал свое обещание быстро закончить войну – сарказмом. Возможно, он действительно посмотрел на ситуацию реалистичным взглядом, ведь Белый дом постепенно осознает, что прекращение боевых действий – сложный процесс,

– отметил эксперт-международник.

Еще одно объяснение – так он пытается избежать критики. Риторику Трампа часто называли необоснованной и популистской. Теперь глава США, вероятно, хочет сделать свои заявления менее категоричными, чтобы его не обвиняли в наивности.

К тому же на Трампа давит гражданственность, а исправление риторики может быть реакцией. Окружение президента начинает понимать, насколько высок градус напряжения, Россия не планирует уступать, а выдвигает те же условия, что в начале войны.

Заметим, президент США сказал, что когда говорил о мире за 24 часа, то был несколько саркастичным и имел в виду другое. Он хотел объяснить, что "стремится решить этот вопрос и ему все удастся".