Мирні переговори потребують ретельного підходу. Як розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, Трамп завжди мав доступ до інформації і міг бачити реальний стан справ.

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Чому Трамп змінив риторику

Ще до інавгурації Трамп міг отримати всі потрібні дані щодо війни в Україні. Ба більше, у нього був досвід першого президентства й взаємодії з Росією, тому не можна виправдати заяви про "війну за 24 години" просто незнанням ситуації.

Є кілька аспектів, чому саме зараз Дональд Трамп назвав свою обіцянку швидко закінчити війну – сарказмом. Можливо, він справді подивився на ситуацію реалістичним поглядом, адже Білий дім поступово усвідомлює, що припинення бойових дій – складний процес,

– зауважив експерт-міжнародник.

Ще одне пояснення – так він намагається уникнути критики. Риторику Трампа часто називали необґрунтованою та популістською. Тепер очільник США, ймовірно, хоче зробити свої заяви менш категоричними, щоб його не звинувачували у наївності.

До того ж на Трампа тисне громадянськість, а виправлення риторики може бути реакцією. Оточення президента починає розуміти, наскільки високим є градус напруги, Росія не планує поступатися, а висуває ті самі умови, що на початку війни.

Зауважимо, президент США сказав, що коли говорив про мир за 24 години, то був дещо саркастичним і мав на увазі інше. Він хотів пояснити, що "прагне розв'язати це питання і йому все вдасться".