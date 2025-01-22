Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландию нужно купить из соображений "международной безопасности". Речь идет об угрозах со стороны России и Китая.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также "Похоже на объявление войны": как Трамп начинает править и что западные СМИ пишут о "золотой эре"

Зачем Трампу Гренландия

Во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трамп заявил, что Дания не смогла "удержать" Гренландию.

Гренландия – замечательное место. Это нам нужно для международной безопасности. И я уверен, что Дания уйдет – им нужно много денег, чтобы поддерживать это, удерживать ее,

– заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер объяснил, почему США хотят купить Гренландию.

"Гренландия нужна не нам, она нужна для международной безопасности. У вас везде есть российские лодки, повсюду есть лодки Китая – военные корабли – и Дания не может это контролировать", – заявил президент США.

В статье отмечается, что из-за стремления мировых держав расширять свои территории и влияния в Арктике, Гренландия, богата полезными ископаемыми и место расположения американской военной базы, становится важным объектом для обеспечения безопасности и торговли.

Во время своего выступления в Овальном кабинете Трамп также упомянул визит своего старшего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию в начале января. Один из депутатов Гренландии назвал этот визит "инсценированным".

Люди Гренландии недовольны Данией, вы знаете, я думаю, что они довольны нами. У нас были представители – мой сын и представители побывали там две недели назад, и мы им нравимся. Так что посмотрим, что получится,

– отметил Трамп.

Как в Дании ответили на очередное предложение Трампа

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя попытки Трампа получить контроль над Гренландией, подчеркнул, что США, как и любая другая страна, не имеют права "делать все, что им заблагорассудится".

По словам Расмуссена, невозможно создать мировой порядок, в котором государства, если они достаточно большие, могут безнаказанно действовать, независимо от их названия.

Он заметил, что Трамп не упоминал Гренландию в своей инаугурационной речи, но отметил, что риторика нового президента США осталась такой же, как и раньше.