Жестче, чем можно было ожидать: в CNN оценили высказывания Трампа в сторону Путина

Дональд Трамп сделал первое заявление в адрес России как президент США. Он заявил, что Путин разрушает свою страну.

Кроме того, новый хозяин Белого дома призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Каким было послание Трампа к Путину

Во время общения с журналистами в Белом доме, политик сказал, что Путин разрушает Россию, не заключая мирного соглашения.

Журналисты отмечают, что Трамп был беспрецедентно резким, акцентируя внимание на экономических убытках, нанесенных России войной. Также политик вспомнил за огромные потери страны-агрессора.

Трамп подчеркнул, что у Путина "плохи дела". В то же время он выразил уверенность, что глава Кремля якобы был бы рад закончить войну.

Эти комментарии являются одними из самых критических комментариев Трампа в отношении главы Кремля. Его сосредоточенность на плохом экономическом управлении и толерантность Кремля к ужасным жертвам указывают на то, что его Белый дом осознает, что Россия может находиться под определенным давлением времени, и намерен этим воспользоваться

– подытожили в издании.

К слову, по данным СМИ, Дональд Трамп поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.