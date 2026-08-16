Верхом на лошадях: Трамп похвастался "фотографиями" с первым президентом США

Дональд Трамп решил опубликовать снимки, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых он величественно позирует вместе с первым президентом США Джорджем Вашингтоном.

Соответствующий пост с противоречивыми "фотографиями" глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Какие фото выложил в сеть Трамп?

Нынешний американский лидер поделился сгенерированными изображениями. На одном из них Дональд Трамп и Джордж Вашингтон едут верхом на лошадях на фоне Белого дома.

Другая "фотография" воспроизводит сцену, на которой вышеупомянутые персонажи сидят за столом и одновременно делают пометки перьями на географической карте.



Трамп распространил псевдофотографию с Вашингтоном / Изображение с его страницы

Следует отметить, что эти кадры, очевидно, были созданы с помощью технологий искусственного интеллекта.

Помимо этих псевдофотографий, были и другие. Черно-белая фотография изображает Трампа в бейсболке с надписью "Трамп 2028" и подписью внизу "Мы идем к победе".



Трамп опубликовал вызывающее споры фото / Изображение с его страницы

Отметим, что глава Белого дома намекал на возможность баллотироваться на третий президентский срок, что, однако, противоречит американской Конституции.

В серию снимков попала еще одна фотография – уже вполне реальная. На ней Дональд Трамп стоит рядом с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Несмотря на мрачные выражения лиц на этой конкретной фотографии, на многих снимках с ним мы улыбаемся, Ким Чен Ин и я прекрасно ладим,

– написал президент США.



Дональд Трамп и Ким Чен Ин / Фото со страницы Трампа

Напомним, о Ким Чен Ине недавно упоминал и российский диктатор Владимир Путин. В своем обращении к северокорейскому лидеру он заявил о выходе отношений между Россией и Северной Кореей на "беспрецедентный" уровень стратегического партнерства. По его словам, Москва и Пхеньян согласовывают позиции в сфере региональной безопасности и расширяют сотрудничество по различным направлениям.

В то же время известно, что Ким Чен Ын оказывает Путину непосредственную поддержку оружием и собственными солдатами, которые воюют против Украины.